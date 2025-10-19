El uno a uno del Villarreal ante el Betis: ¡Vota al mejor 'groguet'!

El Villarreal CF tuvo que conformarse este pasaso sábado con un empate ante el Real Betis (2-2), dejando escapar una ventaja de 2-0 en el marcador con el que se puso en el minuto 64. Los amarillos dieron una buena imagen, yendo de menos a más. Estas son las puntuaciones de Mediterráneo con respecto a los futbolistas dirigidos por Marcelino.

Una parada y sin apenas responsabilidad en los goles. Atento a la espalda de la zaga y bien en el juego aéreo y salidas.

Sujetó bien a Ez Abde por su costado, regresando tras el Mundial sub-20. Fuerte en los duelos y con determinación al cruce.

Otro muy buen partido del central andaluz, que hizo bien las coberturas y evitó dos goles claros. Bien en salida de balón.

Los jugadores del Villarreal lamentan el empate ante el Betis. / Manolo Nebot

Bien en líneas generales, con contundencia en los duelos, bien en el juego aéreo y muy buena salida de balón de zurda.

De más a menos, tuvo buenas fases defensivas y varias llegadas, con otras en las que no pudo frenar a un peligroso Antony.

Gran partido. Un pulmón en la medular con mucha llegada. Dio la asistencia del 2-0. Espectacular.

Mientras le duró la gasolina el Villarreal mandó en el partido, con su liderazgo y claridad en canalización de juego.

Celebración del gol de Buchanan en el Villarreal-Betis. / Manolo Nebot

Muy buenas prestaciones ofensivas, dando pases de gol y anotando el 1-0, pero también replegó y defendió con presencia.

De más a menos, con una gran primera mitad donde creó mucho peligro. En la segunda hizo el 2-0, se apagó y fue sustituido.

Reapareció tras dos mese lesionado y como titular, dejando muestras de su talento pero también de que no está al 100%.

Inteligente en ataque, con desmarques con intención y llegada. Tuvo dos claras para marcar y generó desorden en el rival.

Los jugadores del Villarreal celebran el 2-0 de Moleiro. / Manolo Nebot

TAMBIÉN JUGARON

Nico Pepe | 6 |. Vertical.

Ayoze | 6 |. Reaparecido.

Cardona | 6 |. Aplicado.

Pape Gueye | 5 |. Discreto.

Solomon | 5 |. Estéril.

