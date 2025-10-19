El uno a uno del Villarreal ante el Betis: ¡Vota al mejor 'groguet'!
Los futbolistas del Submarino cuajaron un gran encuentro hasta el minuto 65, con 2-0, pero vieron como los béticos igualaban el encuentro
El Villarreal CF tuvo que conformarse este pasaso sábado con un empate ante el Real Betis (2-2), dejando escapar una ventaja de 2-0 en el marcador con el que se puso en el minuto 64. Los amarillos dieron una buena imagen, yendo de menos a más. Estas son las puntuaciones de Mediterráneo con respecto a los futbolistas dirigidos por Marcelino.
Arnau Tenas |6|
Una parada y sin apenas responsabilidad en los goles. Atento a la espalda de la zaga y bien en el juego aéreo y salidas.
Pau Navarro |6|
Sujetó bien a Ez Abde por su costado, regresando tras el Mundial sub-20. Fuerte en los duelos y con determinación al cruce.
Rafa Marín |7|
Otro muy buen partido del central andaluz, que hizo bien las coberturas y evitó dos goles claros. Bien en salida de balón.
Renato Veiga |7|
Bien en líneas generales, con contundencia en los duelos, bien en el juego aéreo y muy buena salida de balón de zurda.
Pedraza |6|
De más a menos, tuvo buenas fases defensivas y varias llegadas, con otras en las que no pudo frenar a un peligroso Antony.
Santi Comesaña |8|
Gran partido. Un pulmón en la medular con mucha llegada. Dio la asistencia del 2-0. Espectacular.
Dani Parejo |7|
Mientras le duró la gasolina el Villarreal mandó en el partido, con su liderazgo y claridad en canalización de juego.
Buchanan |8|
Muy buenas prestaciones ofensivas, dando pases de gol y anotando el 1-0, pero también replegó y defendió con presencia.
Moleiro |7|
De más a menos, con una gran primera mitad donde creó mucho peligro. En la segunda hizo el 2-0, se apagó y fue sustituido.
Gerard Moreno |6|
Reapareció tras dos mese lesionado y como titular, dejando muestras de su talento pero también de que no está al 100%.
Oluwaseyi |7|
Inteligente en ataque, con desmarques con intención y llegada. Tuvo dos claras para marcar y generó desorden en el rival.
TAMBIÉN JUGARON
Nico Pepe | 6 |. Vertical.
Ayoze | 6 |. Reaparecido.
Cardona | 6 |. Aplicado.
Pape Gueye | 5 |. Discreto.
Solomon | 5 |. Estéril.
Vota al mejor del Villarreal ante el Real Betis
