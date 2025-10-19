El Villarreal femenino ve truncada su racha ante el Barcelona B (1-3)
El 1-2 llegó muy tarde ante un rival que cobró ventaja antes de llegar el minuto 2
El Villarreal femenino vio truncada su racha de cuatro victorias consecutivas ante un Barcelona B que encarriló muy pronto el partido. Al descanso 0-2 y en la segunda parte lo intentaron las vila-realenses. El 2-1 abría una ventana para el empate, pero no pudo ser a pesar de que Aixa Salvador tuvo la oportunidad en el minuto 82. Escot sentenció en el último suspiro.
La efectividad del filial del Barcelona marcó las diferencias en un primer tiempo donde los dos goles que anotó Celia Segura para la escuadra azulgrana decidieron el choque en los 45 primeros minutos a favor de las catalanas. El acierto estuvo antes de cumplirse el segundo minuto de partido cuando las visitantes cobraron ventaja en el marcador. Así que las cosas empezaron mal para las muchachas de Jordi Ferriols.
Tras una acción donde Marcía Macías tuvo la oportunidad de empatar, pero se topó con la inspiración de la portera visitante, llegaría el 0-2 en el minuto 21, repitiendo Celia Segura y dejando el encuentro visto para sentencia. Las vila-realenses lo intentaron, pero el Barcelona B se mantuvo muy ordenado durante todos los minutos. Al descanso, 0-2.
Segunda parte
Sin cambios en los onces arrancó la segunda parte. El Villarreal salió a por todas en busca de un gol que le acercaran al marcador de 0-2. El gol se le negó por partida doble a Aixa Salvador y Lauris en el minuto 65. Pero a falta de 17 minutos para el final el cabezazo de Alexia Jr sí que acabó con el balón al fondo de las mallas. Quedaba tiempo para todo. Aixa Salvador tuvo el empate en el minuto 81. Faltó poco.
Ahora llega un fin de semana sin competición por los compromisos de la selección española. La competición se reanudará el sábado 1 de noviembre visitando al líder de la categoría: el Deportivo Alavés.
Ficha técnica:
-1- Villarreal: Quesada; Estupiñán (Paulsen, min. 56), Laura (Querol, min. 86), Cienfu (Enseñat, min. 86), María, Sara Medina, Nerea, Moreira, Macías (Luna, min. 69), Lauris (Alexia, min. 65) y Aixa Salvador.
-3- Barcelona B: Txell Font; Iara Cobo, Caño, Celia Segura, Fenger, Ainoa Gómez, Enma Gálvez, Escot, Carla Julia, Chlander y Bea Pérez.
Goles: 0-1. Min. 2: Celia Segura. 0-2. Min. 21: Celia Segura. 1-2. Min. 73: Aleixa Jr. 1-3. Min. 85: Escot.
Árbitra: Florencia Andrea Muñoz di Giovambattista (Galicia).
Campo: Campo 5.
Entrada: 400 espectadores.
