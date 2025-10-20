Ayoze, sobre el Villarreal-Manchester City: "Antes soñábamos con esto y ahora lo disfrutamos"

Ayoze Pérez sabe lo que es ganarle al Manchester City de su etapa en la Premier League y es ambicioso. El delantero del Villarreal CF ha reconocido este lunes, en la previa al partido de Champions League que este martes disputarán en el Estadio de la Cerámica ante el conjunto de Pep Guardiola, que aunque prevé que van a "sufrir" también apuntó que van a "disponer de opciones para ganar" y que deben aprovecharlas.

"Sabemos que habrán momentos en los que podemos tener nuestras opciones, aunque es complicado, ya que ellos tienen mucha posesión. Ellos tendrán la pelota, pero llegarán nuestras opciones seguro y eso es lo que debemos aprovechar. He jugado contra ellos y he vivido muchas cosas. Pero sabemos que tendremos nuestros momentos y que tenemos dinamita para hacerles daño", señaló.

Ayoze Pérez (i), junto a Marcelino (d) en el Estadio de la Cerámica. / Manolo Nebot

El internacional español admitió que "el City es un gran rival, por lo que espero un partido complicado y difícil", aunque matizó que "lo afrontamos con ganas, jugamos en casa y eso se debe notar. Queremos sumar los puntos", subrayó.

Su análisis del rival

Sobre el conjunto inglés, explicó que "es un rival diferente, les gusta tener la posesión y eso lo hace que sea un partido más largo y muy complicado. Hemos jugado ante grandes rivales y hemos competido, es algo que se ha visto y ahora queremos poner de nuestra parte para poder sumar los puntos en nuestro estadio".

El delantero tinerfeño comentó que "ante los grandes rivales es más complicado tener ocasiones, por lo que si tenemos opciones podemos marcar. Lo importante es que debemos hacerle daño y buscar la forma de ganarles".

Ayoze Pérez, en el entrenamiento de este lunes del Villarreal. / Villarreal CF

Disfrutar de la Champions

E hizo una reflexión sobre participar en la máxima competición continental. "Esto es la élite, el año pasado soñábamos con esto y ahora lo disfrutamos y lo competimos. Encantados de poder jugar estos partidos ante grandes rivales y en grandes partidos como el del City. Lo importante es controlar también el exceso de motivación y hacer el mejor partido posible", remarcó.

En busca de la regularidad

El ariete tinerfeño, que apenas ha participado en este inicio de temporada debido a sus problemas e lesiones, admitió que "han sido semanas complicadas por las recaídas en el abductor, ahora mismo estoy en el proceso de coger el ritmo y el volumen de competición. Tanto en partidos como en entrenos estoy trabajando bien, necesito coger la forma lo antes posible y poder tener la regularidad de cara el futuro para poder ayudar al equipo en el campo", finalizó.