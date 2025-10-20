Directo: Villarreal-Manchester City

El Estadio de la Cerámica se convierte en el epicentro del Planeta Fútbol con el Villarreal CF-Manchester City, de la tercera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025/2026. El partido arrancará a las 21.00 horas de este martes 21 de octubre del 2025.

El Submarino, después de la injusta derrota en su visita al Tottenham (1-0) y del sufrido empate en casa frente a la Juventus (2-2), busca estrenar su casillero e victorias con el fin de escalar posiciones en la clasificación y no perder de vista el top-8, que le clasificaría directamente para los octavos de final, ahorrándose una eliminatoria.

El conjunto de Marcelino García, que viene de empatar también a dos goles frente al Real Betis en LaLiga EA Sports, cuenta con las bajas por lesión de Juan Foyth, Pau Cabaes, Willy Kambwala y Logan Costa.

Enfrente, el City de Pep Guardiola y Rodri Hernández, pero también de Erling Haaland, Savinho, Donnarumma...

HOMENAJE A RODRI. El canterano del Villarreal, protagonista del encuentro en el Estadio de la Cerámica. El homenaje del Villarreal a Rodri Hernández, el Balón de Oro forjado en la Cantera Gorgueta

