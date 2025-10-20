En Directo
Directo: Villarreal-Manchester City
Los amarillos, tras una derrota y un empate, buscan estrenar su casillero de triunfos en la Champions ante un poderosísimo rival
El Estadio de la Cerámica se convierte en el epicentro del Planeta Fútbol con el Villarreal CF-Manchester City, de la tercera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025/2026. El partido arrancará a las 21.00 horas de este martes 21 de octubre del 2025.
El Submarino, después de la injusta derrota en su visita al Tottenham (1-0) y del sufrido empate en casa frente a la Juventus (2-2), busca estrenar su casillero e victorias con el fin de escalar posiciones en la clasificación y no perder de vista el top-8, que le clasificaría directamente para los octavos de final, ahorrándose una eliminatoria.
El conjunto de Marcelino García, que viene de empatar también a dos goles frente al Real Betis en LaLiga EA Sports, cuenta con las bajas por lesión de Juan Foyth, Pau Cabaes, Willy Kambwala y Logan Costa.
Enfrente, el City de Pep Guardiola y Rodri Hernández, pero también de Erling Haaland, Savinho, Donnarumma...
AQUÍ, MÁS INFORMACIÓN. Lo que le espera a Rodri en el Villarreal-City, a un clic.
HOMENAJE A RODRI. El canterano del Villarreal, protagonista del encuentro en el Estadio de la Cerámica.
EL PUNTO DE VISTA DE MARCELINO. Pincha aquí para ver lo que ha dicho el entrenador del Villarreal.
LO QUE PIENSA AYOZE. Su opinión del Villarreal-City, en un clic.
ASÍ ESTÁ LA CLASIFICACIÓN. Repasemos cómo está la tabla, tras las dos primeras jornadas.
MUY BUENAS A TODOS Y A TODAS. Bienvenid@s a la retransmisión del Villarreal-Manchester City.
