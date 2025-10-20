El guiño de Guardiola al entrenador del Villarreal: "Cuando ves un equipo de Marcelino sabes que es suyo"

Con el semblante tranquilo, muy pausado y reflexivo en sus declaraciones, así de comedido se ha presentado este lunes Pep Guardiola en la sala de prensa del Estadio de la Cerámica. El entrenador del Manchester City, rival del Villarreal CF en la 3ª jornada de la Champions League este martes (21.00 horas), ha elogiado el trabajo de Marcelino, lo reconocibles que son sus equipos y la complejidad que espera del duelo que se celebrará en el coliseo amarillo.

El preparador catalán valoró positivamente la labor de Marcelino García Toral al frente del Submarino: "Pues que voy a decir, que se lo agradezco", dijo en relación a los elogios previos del asturiano al catalán. "La opinión que tengo es muy alta, cuando yo empecé él ya estaba. Cuando ves un equipo de Marcelino sabes que es suyo. Si están aquí es porque hacen las cosas muy bien.

Pepe Guardiola, en el Estadio de la Cerámica, ha analizado el Villarreal-Manchester City. / Manolo Nebot

Buen concepto del Submarino

Para Guardiola, el papel del Villarreal es espectacular. "Si en la liga española están en Champions es porque son muy buenos. Saben jugar con y sin balón les tengo una gran admiración, son fuertes tácticamente y buenos con el balón", argumentó.

Considera el catalán que el Submarino "es muy competitivo en Europa". "Han estado muy cerca de ganar los puntos en los partidos anteriores. Tendremos que hacer un partido perfecto para ganar y esa es nuestra intención, para eso hemos venido aquí", remarcó.

Solo piensa en el triufo

Para Guardiola, el duelo de este martes es importante, pero no decisivo: "El equipo en la última década ha dado un paso decisivo en esta competición. Esta es una buena oportunidad y mañana veremos que pasa. No sé qué será necesario para clasificarse. Mañana es una gran prueba, estamos mejorando en ocasiones y goles, por lo que me da la sensación que estamos mejorando".

"Esto acaba de comenzar y veo al equipo creciendo. Me gusta hablar del momento del equipo, de como acabó la temporada pasada, pero también de otras. Sé de lo que son capaces estos jugadores", comentó el preparador ciudadano.

Especial para Rodri

El entrenador del City, pese a confesar que no ha tratado el tema con él, considera que será una noche especial para el examarillo Rodri Hernández, que recibirá un homenaje este martes antes del partido en el Estadio de la Cerámica. "No he hablado con Rodri, sé que estuvo aquí y estoy seguro que su paso por aquí le ayudó mucho", finalizó un Pep Guardiola que sobre el partido del Villarreal-Barcelona en Miami fue tajante: "Es una pregunta para Tebas".