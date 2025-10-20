Marcelino y su análisis sobre el Villarreal-Manchester City: "No se nos puede comparar a ellos, pero aspiramos a ganar"

Siempre ha dicho que lo más importante es LaLiga y que disputar la Champions League es un premio por el trabajo bien hecho durante el campeonato doméstico. Es por ello que para Marcelino García Toral es un privilegio y un motivo de fiesta el enfrentarse este martes al Manchester City, uno de los cocos del fútbol internacional.

El entrenador del Villarreal CF ha analizado este lunes qué espera de un duelo tan atractivo y cómo afrontan sus futbolistas una de las grandes noches europeas. "Esperamos mucha dificultad. Hace pocas semanas jugamos contra un campeón de Europa y ahora contra otro. Estamos contentos por la entidad de los rivales. A disfrutarlo y sufrirlo. Disfrutaremos de la competición y sufriremos al rival. Estar en la Champions es una alegría, es un premio al excelente trabajo realizado el pasado ejercicio", confesó.

Para el técnico, el duelo ante los ciudadanos "es un aprendizaje máximo si queremos crecer y debemos estar orgullosos de enfrentarnos a los rivales a los que nos estamos midiendo en la Champions".

Marcelino García Toral, durante la rueda de prensa previa al Villarreal-Manchester City. / Manolo Nebot

Un preparador que apuesta por su equipo: "Vamos a dar la talla, competiremos al máximo y afrontamos el partido con la ilusión de poder ganarlo. Tenemos nuestros argumentos".

Elogios a Guardiola

Evidentemente, Marcelino no dejó escapar la oportunidad de elogiar a su homólogo en el banquillo del City. "Hablar de Guradiola es hablar de uno de los mejores entrenadores del mundo, si no del mejor. Es un ejemplo y uno de los técnicos que más nos ha marcado a los entrenadores en el fútbol", insistió.

"Tiene una idea que hace muy competitivos a sus equipos, que te someten, siempre rodeado de buenos jugadores y los resultados ahí están, ya que es un técnico con un palmarés repleto de títulos", reconoció.

Marcar la diferencias

El preparador del Submarino considera que "en estos partidos la diferencia la hace la eficacia. Que en tu área no cometas errores que te van a penalizar, y luego ser contundente en el área rival".

Y no ocultó que "ante el Tottenham, Atlético, Real Madrid, Juventus y Betis hemos tenido errores puntuales en defensa y falta de contundencia en el área rival, eso nos ha privado de ganar". "Conclusión: que cuando juegas ante rivales de este nivel, debes jugar tú a tu máximo nivel todos los minutos, y si no, próximo a tu gran nivel. Esa continuidad en la concentración para evitar errores es lo que nos ha faltado", argumentó.

Marcelino García Toral, durante la rueda de prensa previa al Villarreal-Manchester City. / Manolo Nebot

Reconoce Marce que "todo esto es aprendizaje, estamos todavía en octubre y estas circunstancias nos deben servir para aprender y para crecer", continuó, añadiendo que van a seguir su patrón de juego habitual: "No vamos a variar nuestra idea por enfrentarnos al City, solo aplicaremos matices. La posesión es básica en su juego, por lo que sabemos que hay defender muy bien. Considero que será fundamental tener personalidad y competir".

"Y luego, si haces las cosas bien y tienes esa pizca de suerte que hace falta tener ante los grandes, tenemos nuestras opciones de puntuar o conseguir un resultado importante", enfatizó.

Frenar a Haaland

Una de las principales preocupaciones del conjunto amarillo es atar en corto al delantero centro noruego Erling Haaland, que llega 11 partidos seguidos anotando. "Esperamos que a la decimosegunda vaya la vencida y Haaland no marque. Es en estos momentos el mejor delantero centro del mundo y habrá que estar muy mentalizado para saber cubrirle bien y evitar que marque", dijo.

Eso sí, no ocultó que "nos gusta enfrentarnos a rivales como Haaland, preferimos eso a estar en casa viendo la Champions por la televisión. Su nivel de eficacia es altísimo y sabemos que incluso tocando pocos balones te puede marcar. Intentaremos evitarlo".

Ayoze Pérez (i), junto a Marcelino (d) en el Estadio de la Cerámica. / Manolo Nebot

Ánimos para Rodri

También tuvo palabras de apoyo para Rodri Hernández, al que hizo debutar en Primera División con el Submarino y en 2024 fue Balón de oro, que no jugará este martes por lesión: "Para mí Rodri es el mejor jugador del mundo en su puesto. Le deseamos una pronta recuperación. Es una pena porque a él lu hubiera encantado jugar este partido y a la afición verlo, ya que se formó aquí y salto al profesionalismo en el Villarreal. Ahora que termine de recuperarse de esas pequeñas secuelas que está teniendo de la grave lesión que tuvo. Le deseo todo lo mejor".

Quiere ganar

A su vez, pese al potencial del rival, Marcelino ha mentalizado a sus futbolistas en ir a por el triunfo. "Hay que pelear y luchar por la victoria. Claro que queremos ganar. El Villarreal ha perdido las tras veces que se ha enfrentado al City, pues intentaremos lograr el triunfo a la cuarta. Repito que es complicado, lo intentaremos y si no se puede, al menos empatarlo. Confiamos en nuestros futbolistas y vamos a darlo todo", expuso.

Y dejó claro que no hay que caer en el error de compararles con una entidad tan grande: "En las casa de apuestas nuestra victoria se pagará muchísimo, y la del City muy poquito. Todo el mundo en el fútbol espera que el City gane, es normal que se piense eso, ganaron la Champions hace dos años".

"No se nos puede comparar a ellos. Pero en un partido pueden pasar muchas cosas y nostros aspiramos a ganar. Pero si no ganamos, no será una decepción. Y si alguien piensa lo contrario, lo respeto", comentó un Marcelino que terminó confirmando que "Mikautadze está para jugar. Hemos sido previsores, porque fue sustituido al descanso con su selección. Preferimos prevenir y ayer ya entrenó con normalidad. Está para jugar".