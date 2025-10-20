La pandilla de un Balón de Oro... la historia de Rodri en el Villarreal

Un imberbe Rodrigo Hernández Cascante llegaba al Villarreal CF con 16 años tras realizar su etapa formativa futbolística en el Atlético de Madrid, club que lo descartó y fue fichado para la Cantera Grogueta. En el club de la Plana Baixa comenzó en el Roda A juvenil, que por aquel entonces disputaba la División de Honor de Cataluña, un equipo que marcó al ganador del Balón de Oro del 2024 y del que todavía conserva a su pandilla.

Además de dicho conjunto, Rodri jugó en la base amarilla en el juvenil A del Villarreal y en el filial groguet, hasta que Marcelino García Toral, actual entrenador del Submarino, le hizo debutar en el primer equipo con 19 años, y como titular (jugó los 90’), un 17 de diciembre del 2015, en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Huesca (2-0).

Arriba: Ximo Miralles (portero), Pedraza (a su lado) y Rodri compartieron equipo en el juvenil del Villarreal. / Mediterráneo

Su debut

Una campaña 2015/16 en la que también debutó en Primera División, el 17 de abril del 2016, en la 33ª jornada de LaLiga en la derrota 2-1 ante el Rayo Vallecano en Vallecas, entrando en el minuto 72 por Denis Suárez.

A partir de ahí, Rodri se quedó ya en la dinámica del primer equipo, en el que fue creciendo hasta consolidarse como miembro de la primera plantilla en la 2016/17 con 20 años. Un despegue en el Submarino que le llevó a consagrarse como titular como groguet, para ser comprado por el Atlético de Madrid tras la siguiente temporada 17/18, ya que en verano del 2018 el club rojiblanco abonó los 20 millones de euros de su cláusula.

El vinarocense Ximo Miralles, con Rodri en su etapa en la Cantera Grogueta del Villarreal CF. / Mediterráneo

Y su meteórica carrera explotó solo un año más tarde, puesto que en 2019 el Manchester City, a petición de Pep Guardiola, le fichó pagando también su cláusula, en este caso de 70 millones.

Un futbolista que se convirtió en el mejor mediocentro del mundo, campeón de todo con el City en Inglaterra, ganador de la Champions League (2023) y del Mundial de Clubs (2024) y un referente en la selección española, con la que conquistó la Nations League en 2023 y la Eurocopa en 2024, año en el que se convirtió en el mejor jugador del planeta al ser elegido como el Balón de Oro.

Pero Rodri no pierde su esencia y mantiene a sus amistades con las que fue al IES Miralcamp de Vila-real o luego con la que estudió Administración de Empresas en la Univeritat Jaume I de Castelló.

Sus amigos

Rodri compartió pandilla con los que eran sus inseparables compañeros de equipo en juveniles, los hermanos Ximo y Jaume Miralles, de Vinaròs, Gerard Hernando, de Benlloc y Joan Femenías, de Manacor. «Estábamos todo el día juntos», recuerda con nostalgia Gerard a Mediterráneo.

Rodri, con la copa de ganador de la Premier League 23/24, junto a Gerard Hernando, de Benlloc. / Mediterráneo

El centrocampista, también ex del CD Castellón y Albion Rvers escocés, ya retirado confiesa que «con el paso de los años hemos seguido manteniento la relación todos y Rodri no ha cambiado para nada».

«Es el mismo. Una persona normal, muy natural, noble, familiar y amigo de sus amigos, nada altivo. Eso sí, futbolísticamente siempre ha sido muy competitivo», reconoce.

Casi descartado para mañana

En lo deportivo, Rodri sufre una distensión de isquiotibiales y está casi descartado para medirse este martes en Champions al Villarreal en La Cerámica (21.00 h) en la 3ª jornada. El hijo pródigo no podrá disfrutar de la que fue su casa.