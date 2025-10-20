La previa de la UEFA Youth League: El juvenil del Villarreal busca ante el City su segundo triunfo

El Villarreal juvenil pretende romper la racha de dos triunfos del Manchester City y así poder sumar la segunda victoria consecutiva en esta competición. El atractivo duelo se disputará este martes día 21 en el Mini Estadi a partir de las 12.00 horas, con arbitraje del colegiado noruego Mohammad Usman Aslam. Los vila-realenses quieren aprovechar el buen momento en liga para dejar claro que de casa se tienen que dejar escapar pocos puntos.

El joven extremo Adrián Vivó, del juvenil B, novedad en la citación ante el City. / Juan Francisco Roca

El equipo de Pepe Reina se estrenó con derrota en el campo del Tottenham (5-3), pero se aseguró el triunfo en tierras de la Plana frente a la Juventus (1-0). Enfrente estará el City de Ben Wilkinson que ha ganado sus dos partidos frente al Nápoles (2-0) y en el campo del Mónaco (3-5). Sus goleadores son Mahamadou Sangore (tres), y uno de Reigan Heskey, Tyrone Samba, Ryan McAidoo y Gomes (propia portería).

Novedades

Un partido para el que los vila-realenses, en un principio presentará alguna novedad en la convocatoria. Además, del juvenil B apuntan a ir convocados el portero Jordi Mata y el extremo Adrián Vivó, titular el sábado ante el Real Murcia. Y del Villarreal B estarán presentes tanto Hugo López como Joselillo Gaitán. En el apartado de bajas el Villarreal no podrá contar con los lesionados Iker Abad, Maxi López y Guille Anadón.

El pontevedrés Manu Portela, uno de los canalizadores del juego del juvenil amarillo. / Juan Francisco Roca

Con todo ello, el posible once estaría integrado por Yago Iglesias; Teo Bou, Pedro Luque, Álex Palomares, Max Petterson; Manu Portela, Unai Rodríguez, Hugo López; Keyner Ron, Dani Reyes y Joselillo Gaitán.