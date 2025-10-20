La previa de la UEFA Youth League: El juvenil del Villarreal busca ante el City su segundo triunfo
El equipo 'groguet' de Pepe Reina intentará este martes derrotar a un conjunto inglés que sigue invicto
El Villarreal juvenil pretende romper la racha de dos triunfos del Manchester City y así poder sumar la segunda victoria consecutiva en esta competición. El atractivo duelo se disputará este martes día 21 en el Mini Estadi a partir de las 12.00 horas, con arbitraje del colegiado noruego Mohammad Usman Aslam. Los vila-realenses quieren aprovechar el buen momento en liga para dejar claro que de casa se tienen que dejar escapar pocos puntos.
El equipo de Pepe Reina se estrenó con derrota en el campo del Tottenham (5-3), pero se aseguró el triunfo en tierras de la Plana frente a la Juventus (1-0). Enfrente estará el City de Ben Wilkinson que ha ganado sus dos partidos frente al Nápoles (2-0) y en el campo del Mónaco (3-5). Sus goleadores son Mahamadou Sangore (tres), y uno de Reigan Heskey, Tyrone Samba, Ryan McAidoo y Gomes (propia portería).
Novedades
Un partido para el que los vila-realenses, en un principio presentará alguna novedad en la convocatoria. Además, del juvenil B apuntan a ir convocados el portero Jordi Mata y el extremo Adrián Vivó, titular el sábado ante el Real Murcia. Y del Villarreal B estarán presentes tanto Hugo López como Joselillo Gaitán. En el apartado de bajas el Villarreal no podrá contar con los lesionados Iker Abad, Maxi López y Guille Anadón.
Con todo ello, el posible once estaría integrado por Yago Iglesias; Teo Bou, Pedro Luque, Álex Palomares, Max Petterson; Manu Portela, Unai Rodríguez, Hugo López; Keyner Ron, Dani Reyes y Joselillo Gaitán.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los 12 proyectos 'top' en Castelló para los dos próximos años
- Peñíscola atrae a más de 10.000 amantes de las dos ruedas
- Un nuevo atropello en Castellón hace saltar las alarmas: Trasladan al joven peatón al hospital
- Así será la tasa de basura en Castelló en 2026: consulta cuánto pagarás según tu vivienda o negocio
- Directo: Espadas en alto en el Castellón-Albacete del SkyFi Castalia
- Furor por ser funcionario en Castellón: de las academias a las oposiciones
- Grúas Tomás, 50 años de compromiso familiar desde Vila-real
- Piden ocho años a dos personas por apropiarse de una empresa y de once vehículos