El Villarreal homenajeará a Rodri Hernández, el Balón de Oro forjado en la Cantera Grogueta

Es historia viva del Submarino y del fútbol español y, como tal, recibirá el homenaje que merece. Rodrigo Hernández, centrocampista del Manchester City y exjugador del Villarreal CF, será homenajeado este martes en los prolegómenos del partido de Liga de Campeones que amarillos y ciudadanos disputarán en el Estadio de la Cerámica (21.00 horas), donde recibirá la insignia de oro del club de la Plana Baixa y formará parte del paseo de leyendas del coliseo groguet.

Un homenaje que ha oficializado en la tarde de este lunea la entidad que preside Fernando Roig, que ha comunicado que el futbolista estará presente en el partido, a pesar de no poder jugar y no estar convocado para este encuentro.

Rodri Hernández, Balón de Oro 2024. / Agencias

De manos del presidente

El centrocampista internacional español recibirá la insignia de oro del Villarreal CF de la mano del citado presidente del club, justo antes de que arranque el partido. La entidad y los aficionados quieren así homenajear a un futbolista que creció en la Cantera Grogueta, logrando grandes éxitos deportivos éxitos deportivos con la selección española y el Manchester City que llevaron a alcanzar el Balón de Oro.

El vinarocense Ximo Miralles, con Rodri en su etapa en la Cantera Grogueta del Villarreal CF. / Mediterráneo

Además, Rodrigo Hernández tendrá un lugar en el denominado Passeig Groc, el pasillo de la fama ubicado en tribuna del estadio amarillo, en el que el Submarino va colocando imágenes de los jugadores y de los momentos más importantes de su historia.

Nombres como los de Bruno Soriano, Santi Cazorla o el equipo del Villarreal que ganó la Europa League, forman parte de este pasillo.