Youth League: El orden y el acierto le dan un triunfo de peso al Villarreal ante el City (2-1)
Los ingleses dominaron durante mucho tiempo, pero los vila-realenses fueron más certeros
Triunfo de peso para el juvenil del Villarreal ante el todopoderoso Manchester City. Un partido muy bien jugado por los vila-realenses que supieron esperar bien sus oportunidades para asestar los golpes oportunos para sumar la segunda victoria consecutiva en esta UEFA Youth League. Los ingleses tuvieron mucha posesión, pero no les sirvió de mucho.
Supo esperar y estar muy acertado el equipo de Pepe Reina para aprovechar sus oportunidades ante un City que tuvo mucha posesión, mucho control de la situación y llegadas al área amarilla que acababan en nada. El primer aviso del Villarreal lo dio Unai Rodríguez con un tiro alto, el segundo acabó en gol con el tiro cruzado de Gaitán (min. 20) y el tercero también del malagueño significó el 2-0 al filo de la media hora.
Entre gol y gol, el Manchester dispuso de un penalti cometido por Teo Bou sobre Heskey que Musaka lanzó directamente fuera. Del posible 1-1 se pasó al 2-0 en un abrir de cerrar de ojos, y con un Villarreal en plan dominador se alcanzó el tiempo de descanso, con el partido encarrilado, pero no decidido.
Segunda parte
Los ingleses dieron un paso adelante en los segundos 45 minutos. Merodearon el área amarilla en el arranque y consiguieron recortar la diferencia en el marcador gracias a un tiro raso de uno de los mejores, Mukasa, que se redimió tras fallar el penalti. Era el momento de apretar los dientes, aguantar atrás y buscar alguna contra para intentar anotar el tercer gol.
En el minuto 72 una falta botada Oboavwoduo se estrelló en el palo izquierdo de Pau Polo. Aviso importante. Se llegó al final del choque con ese apretado 2-1, con los ingleses apretando y seis minutos de propina. Pero la cosa no varió y los tres puntos se quedaron en el Mini Estadi.
Nueva cita
El próximo compromiso para el juvenil del Villarreal será el miércoles 5 de noviembre frente al Pafos Football Club, de Chipre, en el Stelios Kyriakides Stadium (Pafos, Chipre), a partir de las 13.00 horas.
Ficha técnica:
-2- Villarreal: Pau Polo; Bou (Casañ, min. 46), Palomares, Diallo, Petterson; Adelantado (Adrián Vivo, min. 78), Unai, Manu Portela (Thiago, min. 78); Gaitán (Álvaro, min. 67), Hugo López (Reyes, min. 67) y Mauro Roca.
-1- Mancherte City: Spike Brits; Headley (Dunbar, min. 87), Noble, Mfuni, Braitwaite; Oboavwoduo (Samba, min. 65), Gray (Fepetu. Min. 65), Mukasa; McAidoo, Sangare (Warhust, min. 65) y Heskey.
Goles: 1-0. Min. 20: Gaitán. 2-0. Min. 29: Gaitán. 2-1. Min. 61: Mukasa.
Árbitro: Mohammead Usman (Noruega). Amonestó a los locales Bou, Petterson, Hugo, Palomares y Gaitán; y a los visitantes Heskey, Samba y Headley.
Campo: Mini Estadi.
Entrada: 1.200 espectadores.
