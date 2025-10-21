La previa del Villarreal-Manchester City: el centro del Planeta Fútbol

Cuando el FC Barcelona ya haya jugado su partido ante el Olympiacos, que arranca este martes por la tarde a las 18.45 horas, el Planeta Fútbol estará enfocado en tres ciudades: Londres, Leverkusen y Vila-real. A las 21. 00 horas, los tres partidos más importantes de la 3ª jornada de la UEFA Champions League arrancarán a la vez: Arsenal-Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen-PSG y Villarreal-Manchester City.

Sí, han leído bien, el equipo de Pep Guardiola --uno de los entrenadores más laureador de la historia--, uno de los clubs más importantes del mundo, el campeón de la Liga de Campeones de la temporada 2022/23 y del Mundial de Clubs del ejercicio 2023/24.

Un rival tan temido como atractivo, repleto de estrellas mundiales y que posibilitará que en el Estadio de la Cerámica desfilen talentos como Foden, Bernardo Silva, Haaland, Reijnders, Savinho, Doku, Gvardiol, o Ruben Dias... aunque por desgracia no pueda estar por lesión el examarillo Rodri.

Es el privilegio de participar en la competición de clubs más importante y difícil del mundo.

El Villarreal ha realizado este lunes el entrenamiento previo al partido ante el Manchester City en la Ciudad Deportiva Llaneza. / Manolo Nebot

Sin complejos

Pero foco mediático del rival al margen, el Submarino de Marcelino García Toral buscará esta noche la primera victoria en la presente edición de la Champions League, tras perder ante el Tottenham en Londres y frente a la Juventus.

El técnico asturiano ha querido quitarle presión a sus futbolistas inculcándoles que el duelo de hoy es para disfrutarlo, un premio al temporadón del pasado ejercicio, pero un partido en el que van a ir a buscar la victoria sin tener absolutamente nada que perder.

El Villarreal ha realizado este lunes el entrenamiento previo al partido ante el Manchester City en la Ciudad Deportiva Llaneza. / Manolo Nebot

No ganarle al City debe entrar dentro de la lógica, pero la ambición grogueta es tal que en Miralcamp nadie oculta que existe la mentalidad y convicción en plantarle cara y pelear por el triunfo.

Sin miedo escénico, sin complejos por el potencial del rival y apoyado por un público que hoy rozará el lleno, el Villarreal espera no irse de vacío de su segundo encuentro como local.

Con todo el arsenal

Un encuentro en el que Marcelino tiene a todos sus efectivos ofensivos disponibles, con Mikautadze mejorado de las dolencias con las que llegó de jugar con Georgia, con Nico Pepe más descansado, con Oluwaseyi a pleno rendimiento y con Ayoze y Gerard Moreno más rodados tras jugar ante el Betis.

Las únicas bajas son las de los consabidos lesionados Logan Costa y Willy Kambwala, mientras que Juan Foyth es duda para entrar en la lista al estar casi recuperado.

Con ello, Marcelino podrá contar con los 24 jugadores de la plantilla (sin los citados lesionados), por lo que habrá mucho nivel en el césped y en el banquillo.

El Villarreal ha realizado este lunes el entrenamiento previo al partido ante el Manchester City en la Ciudad Deportiva Llaneza. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Sin Rodri

Uno de los mayores atractivos para la afición amarilla en este partido era el regreso del exjugador del Villarreal Rodri Hernández, Balón de Oro del 2024 y que se formó en la Cantera Grogueta hasta debutar y consolidarse en Primera División en el Submarino. El madrileño sufre una distensión de isquiotibiales, no estará disponible. y no viajó ayer a Castelló

Guardiola, que ya recuperó a Rayan Cherki, tampoco podrá contar con el central uzbeko Abdukodir Khusanov, lesionado de un tobillo, ni con el internacional inglés Kalvin Phillips, no inscrito en la Champions.

Los posibles onces iniciales de Villarreal y Manchester City. / Ismael Mateu

El posible equipo

El posible once que el míster amarillo formará ante el conjunto ciudadano contará con Arnau Tenas en la portería, que parece haberle ganado el puesto a Luiz Júnior. En defensa, Mouriño y Sergi Cardona regresarán a los laterales, con la dupla Rafa Marín-Renato Veiga en el eje central.

El centro del campo podría estar formado por futbolistas de buen pie pero de también de trabajo, con la vuelta de Pape Gueye de inicio, Comesaña jugando algo escorado a la izquierda y con Thomas Partey para llevar el peso del juego, ubicando Nicolas Pepe en la banda derecha.

Mientras que en ataque Mikautadze parece estar ya al 100% de las molestias que arrastraba de sus partidos con la selección de Georgia y compartirá dupla ofensiva con el tinerfeño Ayoze Pérez. Un equipazo para hacer frente a otro equipazo en un duelo que será el centro del Planeta Fútbol.