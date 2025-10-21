Rodri Hernández, el Balón de Oro 'groguet', ya luce en el paseo de la fama: "Siempre estaré agradecido al Villarreal"

Rodrigo Hernández ya es oficialmente leyenda del Villarreal CF. El exfutbolista groguet, ganador del Balón de Oro en 2024, ha recibido un especial homenaje de parte del club en el Estadio de la Cerámica, incorporándolo al Passeig Groc, el paseo de la fama del club de la Plana Baixa.

El centrocampista internacional español, forjado en la Cantera Grogueta, ha oficiado el acto de presentación de su incorporación al Passeig Groc, el paseo de la fama del club, ubicado en el Estadio de la Cerámica, donde ahora su imagen acompaña a las de otros momentos y personalidades icónicas de la historia del Submarino Amarillo como José Manuel Llaneza, Santi Cazorla, Bruno Soriano, la plantilla que levantó la Europa League, la que logró el primer ascenso a Segunda División y el centenario del actual Estadio de la Cerámica.

Rodri Hernández ha estrenado su cerámica en el Passeig Groc, el paseo de la fama del Villarreal en el estadio con la presencia del presidente, Fernando Roig. / Villarreal CF

Más homenajes sobre el verde del Estadio de la Cerámica

A su vez, este martes, diez minutos antes del inicio del encuentro ante el Manchester City de la 3ª jornada de la Champions League, a las 20.50 horas, la afición grogueta tendrá la oportunidad de brindar una sonora y merecida ovación a una de sus leyendas.

Los seguidores amarillos podrán transmitirle su cariño al exfutbolista groguet, formado en la Cantera Grogueta, que creció y brilló en el Submarino antes de lograr sus impresionantes éxitos deportivos de la mano de la selección española y el Manchester City.

Roig, satisfechos

En el emotivo acto, Fernando Roig, presidente del club de la Plana Baixa, ha destacado que "el Balón de Oro del año 2024 haya pertenecido durante varios años al Villarreal, es un orgullo para el club. La relación que hemos tenido siempre con él ha sido siempre muy buena y estamos muy felices por todos sus éxitos".

"Desde su marcha, tanto él como el Villarreal hemos crecido mucho. El club en los últimos años ha dado un salto importante y cierto es que tanto él tiene un buen recuerdo del Submarino como nostros de él", expuso el presidente.

Rodri, agradecido

El protagonista, Rodri, no ha dudado en destacar que "quizás no soy un jugador que haya vivido tantos años en el club como Bruno Soriano o otras leyendas del club, por eso estoy muy agradecido al club de este reconocimiento".

"Para mí el Villarreal fue un punto de inflexión, un antes y un después en mi carrera, en mi formación y en todo, y sobre todo es el club que me dio la oportunidad de cumplir mi sueño, que era ser futbolista profesional y debutar en Primera División", ha confesado.

El Balón de Oro del 2024 ha elogiado a la entidad a tanto al presidente Roig como al consejero delegado, Fernando Roig Negueroles. "Es impresionante cómo está el club y lo que está creciendo. La Ciudad Deportiva cada vez está más espectacular y, además, hay algo que no cambia, la esencia que tiene el club, muy familiar. Además, la relación que hemos tenido siempre tanto con Fernando Roig como con Fernando Roig Negueroles es de cercanía y siempre les estaré agradecidos", ha finalizado Rodri.