Marcelino, sobre el Villarreal-Barcelona: "Es una falta de respeto suspender el partido de Miami de esta forma"

El anuncio de la suspensión del Villlarreal-Barcelona que se iba a disputar en Miami, le ha quitado el protagonismo a la visita del Manchester City a la Cerámica. El técnico no quiso hacer más de una declaración sobre el tema y fue muy crítico con los pocos modales de LaLiga: “Me parece una falta de respeto absoluta hacerlo en ese momento. Es una falta de respeto al Villarreal, a sus dirigentes, a los profesionales y a la afición. El club mañana hará una nota oficial”, advirtió.

Marcelino García Toral valoró con autocrítica la derrota del Villarreal ante el Manchester City, pero destacó la reacción de su equipo tras un inicio dubitativo. “Jugamos un primer tiempo no como hubiéramos deseado. Las dos primeras situaciones, una al minuto y otra a los tres, nos generaron dudas. Luego tuvimos errores puntuales: el primer gol lo resolvimos mal y el segundo fue un error grave, justo cuando habíamos igualado el partido”, explicó el técnico.

Mouriño pugna con Bernardo Silva en el área. / Toni Losas

Sobre la titularidad de Luiz Júnior, el míster asturiano añadió: "Son tomas de decisiones. Intento ser consecuente lo que hago, con lo que digo. Intento ser reflexivo y no hacer lo contrario con una u otra cosa. Si digo que no considero un error puntual de un futbolista culpable de una derrota, como no digo meter un gol es el responsable de una victoria. Si lo digo luego tengo que tomar decisiones que sean acordes a lo que digo. Por intentar ser coherente con lo que digo he tomado la decisión de alinearlo”.

Pese al tropiezo, el asturiano se mostró satisfecho con la actitud de los suyos tras el descanso. “En el segundo tiempo reaccionamos muy bien, estoy orgulloso. Podíamos haber tenido miedo, pero tuvimos energía, fuimos más intensos y generamos ocasiones suficientes para haber marcado algún gol”, afirmó.

Imagen del Villarreal-Manchester City, en el Estadio de la Cerámica (0-2 en la Champions). / TONI LOSAS

Por último, puso en valor el nivel del rival y el esfuerzo del equipo: “Perdimos contra el City, uno de los mejores equipos del mundo. El primer tiempo no estuvimos bien, pero el segundo fue digno. Estoy orgulloso de que el Villarreal haya jugado este partido y seguiremos peleando por dejar a doce equipos detrás”.