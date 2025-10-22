La opinión de la afición del Villarreal se pronuncia sobre el ‘no viaje’ a Miami
Seguidores del Submarino valoran la cancelación del partido que debía disputarse en EEUU ante el Barça
El anuncio de la cancelación del partido que el Villarreal debía disputar ante el FC Barcelona en Miami, correspondiente a la jornada 17 de LaLiga, ha generado un aluvión de reacciones entre los seguidores del Submarino. Tras conocerse la noticia, apenas unas horas después del encuentro frente al Manchester City, muchos aficionados mostraron su opinión sobre la decisión que frustra el proyecto de llevar un partido oficial del campeonato español a Estados Unidos.
El club expresó este miércoles su “profundo malestar con LaLiga por la mala gestión realizada en la organización del partido”. La entidad considera que la suspensión del encuentro internacional supone un perjuicio tanto deportivo como institucional, después de haber trabajado durante semanas en la logística y en la promoción del evento.
Entre los aficionados del Villarreal, hay opiniones para todos los gustos. Algunos valoran positivamente la cancelación al entender que “LaLiga se juega en España y queremos disfrutar en el pueblo de un partido como este”, mientras que otros lamentan la oportunidad perdida de dar visibilidad internacional al equipo. “Era una ocasión única para expandirnos y para visitar Miami”, apuntaban otros seguidores.
