El uno a uno del Villarreal contra el Manchester City | Vota al mejor

Luiz Júnior

|6| De vuelta a la titularidad, brilló en los manos a mano. Encajó dos goles en dos remates desde cerca, en el área.

Mouriño

|7| Ganó el duelo particular con Doku, a menudo a campo abierto. Mucha energía en las disputas.

Foyth

|6| En otro regreso de mucha exigencia, la acumulación de atacantes dificultó la vigilancia de Haaland.

Renato Veiga

|6| No cometió errores de bulto con el balón y despejó mucho en el área ante el caudal ofensivo visitante.

Pedraza

|5| Vio una amarilla muy pronto y sufrió mucho ante Savinho. Por su flanco nacieron los dos goles. Sustituido.

|5| Le costó fijar la marca y cometió algún error peligroso en la salida de balón. Abarcó mucho campo y luego creció.

Pape Gueye

|6| Alternó acciones de mérito con alguna desconexión en las coberturas. Probó fortuna como llegador.

Comesaña

|6| Aclaró varios de los mejores ataques en los peores momentos. Mucho trabajo en el costado derecho.

Buchanan

|6| Jugó en la izquierda y apenas pudo dar salida y romper líneas en conducción, sujetado por Nunes casi siempre.

Pepe

|6| Estuvo cerca del gol en tres acciones casi consecutivas en la segunda parte. Fue el más activo arriba.

Mikautadze

|5| Muy vigilado por la zaga rival, pasó de puntillas por el partido. Sustituido en la segunda tanda de cambios.

También jugaron

Cardona |6|. Exigido. Trató de minimizar daños ante el inspirado Savinho.

Moleiro |6|. Agitador. Hizo daño cuando apareció por dentro.

Tani Oluwaseyi |6|. La madera le negó el gol en un cabezazo postrero.

Ayoze |5|. Refresco.

Parejo |5|. Tramo final.