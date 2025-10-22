El uno a uno del Villarreal contra el Manchester City | Vota al mejor
El Submarino cae en La Cerámica con goles de Haaland y Bernardo Silva (0-2)
Luiz Júnior
|6| De vuelta a la titularidad, brilló en los manos a mano. Encajó dos goles en dos remates desde cerca, en el área.
Mouriño
|7| Ganó el duelo particular con Doku, a menudo a campo abierto. Mucha energía en las disputas.
Foyth
|6| En otro regreso de mucha exigencia, la acumulación de atacantes dificultó la vigilancia de Haaland.
Renato Veiga
|6| No cometió errores de bulto con el balón y despejó mucho en el área ante el caudal ofensivo visitante.
Pedraza
|5| Vio una amarilla muy pronto y sufrió mucho ante Savinho. Por su flanco nacieron los dos goles. Sustituido.
Partey
|5| Le costó fijar la marca y cometió algún error peligroso en la salida de balón. Abarcó mucho campo y luego creció.
Pape Gueye
|6| Alternó acciones de mérito con alguna desconexión en las coberturas. Probó fortuna como llegador.
Comesaña
|6| Aclaró varios de los mejores ataques en los peores momentos. Mucho trabajo en el costado derecho.
Buchanan
|6| Jugó en la izquierda y apenas pudo dar salida y romper líneas en conducción, sujetado por Nunes casi siempre.
Pepe
|6| Estuvo cerca del gol en tres acciones casi consecutivas en la segunda parte. Fue el más activo arriba.
Mikautadze
|5| Muy vigilado por la zaga rival, pasó de puntillas por el partido. Sustituido en la segunda tanda de cambios.
También jugaron
Cardona |6|. Exigido. Trató de minimizar daños ante el inspirado Savinho.
Moleiro |6|. Agitador. Hizo daño cuando apareció por dentro.
Tani Oluwaseyi |6|. La madera le negó el gol en un cabezazo postrero.
Ayoze |5|. Refresco.
Parejo |5|. Tramo final.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallazgo macabro en Castellón: encuentran un cadáver en un contenedor
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en la playa de Voramar, en Benicàssim
- Le pillan 'in fraganti' en su coche con cocaína y éxtasis en la Fira d'Onda
- El usuario del patinete eléctrico de Castelló tiene 40 días para evitar las multas
- Furor por alquilar un piso nuevo a 200 euros en un pueblo de Castellón: 147 personas se han apuntado ya
- Boda de Mónica Toledo (hija del ex presidente de la Autoridad Portuaria y hermana del edil de Urbanismo de Castelló) y Jaime Moreno. Todas las fotografías
- ¿De qué se quejan los vecinos de Castelló?
- Las autocaravanas improvisan un nuevo parking en Castelló. La zona afectada