El gesto del Villarreal y Valencia que todo el mundo aplaude

El Villarreal CF es una de las entidades que más se ha volcado con las víctimas de la dana que, hace cerca de un año, asomó muchísimas poblaciones del entorno de València, provocando la muerte de más de 220 personas. Ahora, la entidad amarilla se suma a un nuevo homenaje, este sábado (25 de octubre del 2025), con motivo del encuentro en el estadio Mestalla, contra el Valencia CF.

La entidad amarilla ha cerrado el círculo mostrando el lado más solidario y humano de la entidad. El Villarreal CF inauguró, en la tarde del pasado miércoles, la reforma del campo Municipal de Alfafar (Valencia), reconstruido después de quedar completamente devastado por la dana, gracias a la donación de 2,3 millones de euros que hizo el club amarillo al programa Alcem-se Esport, el plan de ayudas a clubs deportivos afectados por la dana impulsado por Juan Roig y que se canaliza a través de la Fundación Trinidad Alfonso y el Valencia Basket.

Delante de miles de espectadores

Por otro lado, Valencia y Villarreal homenajearán este sábado a todas las personas y localidades afectadas por la dana que golpeó hace casi un año a la Comunitat Valenciana. Mestalla, por tanto, se convertirá en un espacio de recuerdo y reconocimiento a quienes sufrieron sus consecuencias y a todos los que participaron en su recuperación.

Por ello, un sexteto de cuerda acompañará el homenaje interpretando en directo unos acordes del Himno de la Comunitat Valenciana. La música y la proyección en videomarcador pondrán voz al sentimiento y la unión del pueblo valenciano.

Los jugadores del Valencia disputarán el partido con la tercera indumentaria, que rinde homenaje a la Senyera. Un emblema que representa el orgullo, la identidad y la unión de la afición che. Además, ambos equipos saltarán al terreno de juego acompañados de 22 niños y niñas vestidos con la misma equipación, pertenecientes a las escuelas del proyecto Escoles VCF Racing Algemesí, Atlético Sedaví, UD Aldaia y FBCD Catarroja. El capitán del Valencia lucirá un brazalete especial.

Villarreal CF

El Villarreal vestirá su segunda equipación, donde predominan el beige y el granate.