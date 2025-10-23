Villarreal: Presentación de Champions de la Cantera Grogueta
Más de 1.000 niños, de cerca de medio centenar de conjuntos, desfilan por el emblemático Estadio de la Cerámica
El Villarreal CF, el Villarreal CF con mayúsculas, la gran familia grogueta, ha vivido este jueves, 23 de octubre del 2025, uno de los días señalados de la temporada: la presentación de toda su estructura deportiva, de los cerca de medio centenar de equipos, incluyendo el primero, como colofón del acto.
Cerca de 1.000 futbolistas, entre los representantes masculinos y femeninos, desfilaron por el bien cuidado terreno de juego del Estadio de la Cerámica ante la presencia de más de 2.000 espectadores, familiares, amigos y conocidos de los jugadores, en un evento gratuito y abierto a todo el mundo.
El presidente de la entidad, Fernando Roig, posó con cada uno de ellos, mostrando su orgullo por lo que el presente y, sobre todo, el futuro del Submarino, que vuelve a presumir de cantera. De Cantera Champions. El dirigente repartió saludos y sonrisas.
La estructura
El fútbol base del Villarreal abarca tanto los equipos de fútbol 11 como los de fútbol 8, así como los de psicomotricidad y los de la Escuela de Discapacidad Intelectual (EDI): en total, 48.
Para la inmensa mayoría de esos centenares de futbolistas, era la primera vez que pisaban el césped de un estadio en el que anhelan jugar cada 15 días, centrando además los aplausos del público. El broche final a un día tan especial fue la fotografía de familia para dejar la huela a un recuerdo imborrable para todos.
Además, en una jornada tan especial, el museo Inmersión Villarreal ofrecía pases habilitados para las familias de los jugadores amarillos, previamente, a un precio popular. n
Suscríbete para seguir leyendo
- Un pueblo de Castellón abre su primer supermercado para evitar que los vecinos tengan que irse fuera a comprar
- Los forenses detectan dos tipos de lesiones en el exmarido de la alcaldesa de Almassora
- Un herido de 36 años en los ‘bous al carrer’ de la Fira d’Onda
- Los vecinos de Pérez Galdós: 'El contenedor donde encontraron el cadáver es el que utilizamos a diario
- La investigación sobre el cadáver de Almassora se centra en su móvil y redes sociales
- Jordi invita a Angelo a 'escapar' de Castelló en First Dates: 'Es una ciudad súper fea
- El rodaje de la serie de Netflix sobre JFV arranca en la senda donde encontraron en Benicàssim a una de las víctimas
- Adiós a uno de los restaurantes más míticos de Castelló