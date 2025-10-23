Villarreal: Presentación de Champions de la Cantera Grogueta

El Villarreal CF, el Villarreal CF con mayúsculas, la gran familia grogueta, ha vivido este jueves, 23 de octubre del 2025, uno de los días señalados de la temporada: la presentación de toda su estructura deportiva, de los cerca de medio centenar de equipos, incluyendo el primero, como colofón del acto.

Cerca de 1.000 futbolistas, entre los representantes masculinos y femeninos, desfilaron por el bien cuidado terreno de juego del Estadio de la Cerámica ante la presencia de más de 2.000 espectadores, familiares, amigos y conocidos de los jugadores, en un evento gratuito y abierto a todo el mundo.

El presidente de la entidad, Fernando Roig, posó con cada uno de ellos, mostrando su orgullo por lo que el presente y, sobre todo, el futuro del Submarino, que vuelve a presumir de cantera. De Cantera Champions. El dirigente repartió saludos y sonrisas.

La estructura

El fútbol base del Villarreal abarca tanto los equipos de fútbol 11 como los de fútbol 8, así como los de psicomotricidad y los de la Escuela de Discapacidad Intelectual (EDI): en total, 48.

La presentación del fútbol base del Villarreal, en imágenes / Gabriel Utiel / Gabriel Utiel

Para la inmensa mayoría de esos centenares de futbolistas, era la primera vez que pisaban el césped de un estadio en el que anhelan jugar cada 15 días, centrando además los aplausos del público. El broche final a un día tan especial fue la fotografía de familia para dejar la huela a un recuerdo imborrable para todos.

Además, en una jornada tan especial, el museo Inmersión Villarreal ofrecía pases habilitados para las familias de los jugadores amarillos, previamente, a un precio popular. n