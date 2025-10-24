El análisis de Marcelino del derbi: Ve al Valencia "muy similar" al Villarreal

Marcelino García Toral ha comparecido este 24 de octubre para analizar el Valencia CF-Villarreal CF de este sábado, 25 de octubre del 2025, a las 21.00 horas, en Mestalla, correspondiente a la 10ª jornada de LaLiga EA Sports.

Pese a la diferencia de presupuestos, objetivos, clasificación y plantilla, el técnico asturiano considera al conjunto che "muy similar" al groguet.

¿Cómo afrontan el encuentro?

"Bien. Hay que diferenciar competiciones y centrarnos otra vez en LaLiga, el partido de Champions nos queda lejísimos. Es un partido atractivo y queremos volver a la victoria, aunque es un partido muy complicado y que no se le da bien al Villarreal en las últimas temporadas, pero tenemos ilusión de ganar. Salimos fortalecidos contra el Manchester City pese a la derrota: sabemos hacer muchas cosas bien. Y, desde esa perspectiva, generar optimismo y ambición, pero respetando al rival".

Cada vez más recursos

"El entrenador siempre quiere tener a sus jugadores disponibles, algo que en el fútbol actual ocurre de forma excepcional. Me acuerdo cada día de Logan, Willy y Pau Cabanes. La competitividad te genera rendimiento y, jugando cada cuatro días, es mucho mejor. Estamos en una situación en la que todos queríamos estar".

"Conozco mejor el estadio que el Valencia actual. Hemos analizado con más detalle lo que es el Valencia y juega de una forma muy similar a nosotros, inicia muy bien los partidos, ha ganado dos partidos en casa como el Ahtletic Club y el Getafe... Es un derbi y siempre hay un componente de dificultad añadida a nivel emocional. Intentaremos jugar un buen partido y contrarrestar a un equipo muy vertical que nos va a exigir jugar 90 minutos a nuestro máximo nivel. Tiene buenos futbolistas, aunque no esté jugando competiciones europeas ni esté en los puestos altos de la clasificación. Arriba tiene futbolistas veloces, agresivos y finalizadores, con una buena estructura y una identidad: compite, que es algo que le ha dado su actual entrenador, que salvó una situación complicada la pasada temporada. Es un equipo que juega bien y tiene mucha similitud con nosotros, empezando con juego combinativo y también tiene un buen contraataque. También defiende bien con todos sus jugadores. Es un equipo claramente identificable, tiene automatismos evidentes. Y con buenos jugadores a nivel individual".

Precedentes adversos

"En los dos partidos que jugué con el Villarreal, en el primero nos pasaron por encima pese al 3-1; y el de la temporada pasada fue muy igualado: jugamos la última media hora con 10 cuando parecía que estaba de nuestro lado. El Villarreal no gana al Valencia desde que yo etaba en el otro banquillo. Es el fútbol. Nosotros estamos bien y podemos ganar, desde el respeto y la humildad".

Diez jornadas: el balance

"Si somos capaces de ganar allí, le doy muchísima importancia a estar entre los cuatro primeros, porque el calendario es complicado, con mucha exigencia. Y con la dificultad añadida de la Champions. Es para estar orgullosos y satisfechos de los futbolistas. Nuestra respuesta ha sido francamente buena. Ojalá seamos capaces de ganar y conservar el tercer puesto. Pero tenemos que ir paso a paso, todo puede cambiar, sabiendo que estamos bien".

¿Bajas a la vista?

"Sí hay ciertas molestias en algunos futbolistas que tenemos que valorar para ver si cometemos riesgos, pero no en la situación de que estén descartados. Sí hay dos o tres dudas".