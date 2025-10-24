Directo | El Villarreal busca la victoria en el derbi con el Valencia

El Villarreal visita este sábado al Valencia en un nuevo duelo de rivalidad regional. El Submarino buscará en Mestalla una victoria que le afiance en los puestos de la Champions.

Para ello, se espera que Marcelino García Toral tire de rotaciones, aprovechando la profundidad de plantilla, para administrar esfuerzos tras el duelo continental entre semana con el Manchester City.

Sigue el partido en el directo de Mediterráneo.

Los entrenadores fueron los protagonistas en la previa. Lee aquí la comparecencia de Marcelino en sala de prensa.