El Villarreal y su 'cuenta pendiente' en Mestalla

Hace ya un puñado de temporadas que el Villarreal CF y el Valencia CF forman parte de la galaxia élite, pero sus órbitas son tan diferentes que parece que solo coinciden dos veces por temporada: Mestalla y Estadio de la Cerámica. Los amarillos están muy por encima de los che en resultados, aspiraciones..., pero todavía tienen que cruzar una última frontera para evidenciar el sorpasso total consumado en la última década: vencer en la capital del Túria, donde no lo hace desde hace prácticamente ya ocho años...

Carlos Bacca firmó, a las puertas de las navidades del 2017, el único gol de la última victoria amarilla en el feudo che. Desde entonces, el triunfo se resiste.

Tendencias

Con todo, el Valencia ha pasado de pelear por títulos, de ser un habitual en las competiciones europeas, a abrazar la permanencia en medio del revuelo causado por la pérdida de potencial, agudizada desde el aterrizaje de Peter Lim. Prácticamente como si fueran el yin y el yan, la luz y la oscuridad, las tornas han cambiado. Ahora es el Villarreal el que casi siempre juega en Europa y el que, incluso, ha estrenado su palmarés.

El Submarino ha logrado imponerse con constancia, construyendo un proyecto basado en exigencia, planificación y visión estratégica, consolidándose en la zona noble de LaLiga EA Sports.

Desde que el magnate singapurense asumiera el control del Valencia, las promesas de títulos, de disputar la Champions y de un Nuevo Mestalla listo para el centenario, no se han cumplido. El club ha vivido una década de altibajos, cambios constantes en la dirección deportiva y mercados de fichajes cuestionables, que han dejado al histórico valencianista lejos de las posiciones que antes ocupaba con regularidad.

En contraste, el Villarreal ha mantenido una hoja de ruta clara: consolidar una entidad competitiva y sostenible, capaz de competir en Europa de manera constante. Esta planificación ha dado frutos, reflejándose en que, desde la llegada de Lim, el Villarreal ha quedado siete veces por delante del Valencia en la tabla por apenas tres ocasiones del conjunto blanquinegro. La diferencia es evidente, ya que el Submarino ha transformado la regularidad en un sello de identidad.

El arranque de Lim en València tuvo un momento de ilusión con Nuno Espírito Santo en el banquillo, logrando 77 puntos en su primera temporada, uno de los mejores registros recientes en Mestalla. Sin embargo, los años siguientes supusieron un desplome: campañas de 44 y 46 puntos, cambios de técnico y mercados de fichajes poco efectivos marcaron la caída de un club que antes era referente. Mientras tanto, Villarreal seguía su rumbo: en la temporada 2015/2016 alcanzó 64 puntos que le permitieron jugar la Champions; y los 67 puntos de la siguiente campaña aseguraron su presencia en la Europa League, convirtiendo al club amarillo en un habitual visitante de competiciones internacionales, asentando la base de un proyecto sin fisuras.

El regreso de Marcelino García a la Comunitat Valenciana quedó marcado por las expectativas, pero fue en Vila-real donde encontró un proyecto consistente que le permitió devolver al club groguet a la élite continental. Bajo entrenadores como Unai Emery y el asturiano, el Villarreal sumó un título europeo y llegó a rondas finales de la Champions, mostrando que el trabajo constante, la planificación y la gestión eficaz producen resultados sostenibles. Por el contrario, el Valencia se ha visto envuelto en una crisis estructural que amenaza con prolongarse si no se producen cambios de fondo, reflejo de la diferencia entre un proyecto basado en la improvisación y otro cimentado en la estrategia.

Favoritismo ‘groguet’

Hoy, cuando llega este derbi de la Comunitat Valenciana, los pronósticos han cambiado: el favorito es el que viste de amarillo. Lo que hace años habría sido impensable, ahora es un símbolo de la capacidad del Villarreal para transformar la estabilidad en resultados y la constancia en competitividad.

En definitiva, mientras Mestalla se enfrenta turbulencias, La Cerámica se ha convertido en un ejemplo de cómo un proyecto bien gestionado puede garantizar competitividad, aspiraciones europeas y estabilidad deportiva temporada tras temporada, consolidando al Submarino como un modelo de gestión eficaz y visión a largo plazo en el fútbol español.