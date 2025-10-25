Gerard Moreno cumple 300 partidos y suma 121 goles con el Villarreal, ¿Qué otros futbolistas están en el top-10?

Gerard Moreno sigue haciendo historia en el Villarreal CF. El máximo goleador histórico del club de la Plana Baixa ha alcanzado hoy en Mestalla los 300 partidos oficiales con la camiseta del Submarino.

Un registro que le convierte en el séptimo futbolista que más ocasiones ha vestido la elástica amarilla. Dicho ránking lo lidera Manu Trigueros, que vistió de groguet en 477 ocasiones, el 2º es Bruno Soriano (425), el 3º es Mario Gaspar (424), el 4º es Marcos Senna (363), el 5º es Santi Cazorla (334) y el 6º Rubén Gracia Calmache Cani (327), a quien le persigue Gerard Moreno con los citados 300. Cierran el top 10: Arruabarrena (8º con 279), Jaume Costa (9º con 268) y Gonzalo Rodríguez (10º con 254)

Gerard Moreno y Comesaña en la celebración del 0-2 / Eduardo Ripoll

El Killer de Santa Perpètua de Mogoda se ha convertido en una leyenda viva del Submarino y sigue cosechando registros. Y no solo por alcanzar ayer su partido 300, sino también porque con su gol que anotó de penalti en el minuto 44 alcanzó el tanto número 121, agrandando su registro como máximo goleador histórico del conjunto amarillo. En el listado de máximos artilleros del Submarino le siguen el estadounidense Giusepe Rossi con 82 goles, el 3º es el uruguayo Diego Forlán con 59, el 4º es Santi Cazorla con 57 y el 5º, Bakambu con 47.