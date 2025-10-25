La intrahistoria del Valencia-Villarreal: ‘Germanor’ en memoria de la dana

El Villarreal CF visitó este sábado uno de los campos más atractivos del fútbol español. La previa del encuentro entre el Valencia y el Submarino estuvo marcada por el homenaje de la entidad valencianista a las víctimas de la dana, que cumplirá un año el próximo miércoles. La afición 'grogueta' estuvo muy presente en Mestalla, donde Fernando Roig lideró a una repleta expedición amarilla.

Emotivo homenaje

Valencia CF y Villarreal CF se han unido en memoria de los afectados por la catástrofe de la dana en la provincia de Valencia en octubre del 2024. El club ché publicó un emotivo vídeo homenaje y ambos equipos tuvieron un gesto con los afectados, el Valencia luciendo la camiseta de la Senyera y el Submarino su segunda equipación crema. A su vez, tanto los protagonistas como la totalidad de Mestalla guardaron un impresionante minuto de silencio en memoria de las víctimas.

Roig lidera la expedición

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, lideró la nutrida representación de la directiva amarilla en el palco de Mestalla. Junto a él estuvieron el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, el director de fútbol, Miguel Ángel Tena, el embajador de la entidad, Marcos Senna y la totalidad del consejo de administración.

Familias de 'groguets' que se desplazaron hacia Mestalla / Ismael Mateu

Color ‘groguet’

La visita a Mestalla siempre es una de las más esperadas por los aficionados, dada la cercanía y la rivalidad. Al respecto, un total de 800 seguidores amarillos agotaron la totalidad de entradas para visitantes que cedió el Valencia para la venta en Vila-real. Un desplazamiento masivo con, entre ellos, dos autobuses de la Agrupació de Penyes (APV).

Noche de reencuentros

La afición del Valencia no olvida el paso de Marcelino por Mestalla. El técnico del Submarino fue ovacionado y recibió el cariño de muchos hinchas, al igual que el que fuera su capitán Dani Parejo. En el bando local estuvieron los examarillos Arnaut Danjuma, Dani Raba y Javi Guerra.