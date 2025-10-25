La previa del Valencia-Villarreal: Del 'no partido' de Miami al partidazo de Mestalla

Hay partidos que trascienden la clasificación, los números o el calendario. El Valencia CF-Villarreal CF de este sábado 25 de octubre del 2025 por la noche (21.00 horas, Movistar+) es uno de ellos. No estamos ante un derbi de trincheras, pero tampoco de germanor. Hace tiempo que esto último quedó atrás; algo menos ha pasado desde que los groguets alcanzaran la hegemonía autonómica gracias a su buen hacer y resultados. Su vecino del sur ha recorrido el camino a la inversa.

El Submarino se obliga a pasar página. A aparcar los rigores de un inicio de Champions sin concesiones, pero sobre todo la polvareda causada por el no partido de Miami, un torbellino al que los groguets se han visto arrastrados. Pasar página para escribir un nuevo y exitoso capítulo en Mestalla, donde el Villarreal está próximo a cumplir ocho años sin vencer (desde el 0-1 de diciembre del 2017): solo ha sacado dos empates en sus últimas siete visitas. Curiosamente, Marcelino García tampoco ha ganado allí desde que fuera despedido por Peter Lim en septiembre del 2019 (empate con el Athletic Club; empate y derrota con los amarillos).

El Valencia llega con el cuerpo revuelto y la necesidad de reconciliarse con su gente. Mestalla, que lleva tiempo caminando entre la nostalgia y la protesta, sigue siendo, con todo, un escenario que impone. El equipo de Carlos Corberán Baraja ha hecho de la juventud su bandera: Diego López, Javi Guerra… Chicos que ahora sostienen al club mientras la grada sueña con días mejores. En su casa, el Valencia se siente valiente, pero el rival que le visita no es cualquiera.

La presentación del fútbol base del Villarreal, en imágenes / Gabriel Utiel / Gabriel Utiel

El bache

Enfrente estará un Villarreal que todavía anda ajustando las piezas de esta nueva etapa. El conjunto amarillo ha protagonizado un espectacular arranque, aunque acusa esa dureza del calendario, en las dos competiciones: cuatro partidos sin victorias. Pero el fútbol, como la vida misma, siempre devuelve lo que se siembra. En consecuencia, el Submarino comparece en Mestalla con una idea clara: hacer daño desde la pelota.

Cada vez con más recursos, y con el ensamblaje de las nuevas piezas muy bien calibrado, los groguets han merecido más que lo que han cosechado frente a Real Madrid y Betis (por un lado); y Juventus y Manchester City (por el otro).

La sombra de la dana, presente Valencia y Villarreal llevarán a cabo un homenaje a los damnificados por la dana, cuando está a punto de cumplirse el primer aniversario de la tragedia. Así, el conjunto local jugará con la tercera indumentaria y los visitantes, con la segunda. Se interpretará en directo el Himno de la Comunitat Valenciana y habrá una proyección en el videomarcador para recordar a los centenares de víctimas.

Cambios en el once

Las rotaciones tienen una elevada cotización, ahora que solamente los lesionados de muy larga duración (Pau Cabanes, Willy Kambwala y Logan Costa) están fuera de la circulación. A partir de ahí, todas las posiciones admiten debate, empezando por el dueño de la portería y acabando con la composición de la pareja atacante.

Lo deportivo y lo sentimental

Así, en un Mestalla a rebosar, con el aire de finales de octubre oliendo a pólvora y a fútbol de verdad, con el recuerdo a las víctimas de la dana y otros muchos y atractivos factores deportivos y sentimentales que realzan la cita, Valencia y Villarreal medirán más que su estado de forma. Medirán su alma, su carácter, su manera de entender el juego y la vida. Porque cuando se cruzan estos dos equipos, el fútbol regional se mira al espejo. Y pocas veces se reconoce tanto.