La previa | La victoria empieza a ser necesaria para el Villarreal B
El equipo de David Albelda recibe en el Mini a un Antequera que va a más
El Villarreal B está perdiendo muchos puntos, lo que equivale muchas veces a partidos, y empieza a estar necesitado de triunfos para salir de la parte baja de la tabla clasificatoria. El no haber sabido cerrar sus encuentros le ha costado muchos disgustos. Este domingo (12.00 horas) recibe la visita del Antequera, conjunto malagueño que empezó muy irregular, pero que ha empezado a poner la flecha hacia arriba con dos triunfos consecutivos.
Un rival del que, ya comenzado la competición, llegó el delantero y máximo goleador del filial amarillo: el madrileño Álex Rubio, por lo que será un partido especial para él. Como también lo será para el guardameta del equipo boquerón, Dani Alcover, que estuvo dos temporadas en la cantera ‘grogueta’, de donde salió dirección a Antequera en verano de 2024. También jugó en las categorías inferiores el mediocentro Dani Clavijo.
Una única ausencia
Para este partido el técnico David Albelda cuenta con la baja segura del defensa central Lautaro, al que le queda algo más de un mes para volver. Se verá si el entrenador valenciano realiza más movimientos en la defensa o el centro del campo para buscar más equilibrio. Lo que parece claro es que para el ataque seguirá Álex Rubio como principal referencia.
Será el tercer enfrentamiento entre estos dos equipos. Los dos anteriores tuvieron lugar la pasada temporada (2024/25). En el Mini Estadi se dio empate (1-1), mientras en El Maulí los malagueños se impusieron por 2-0 al equipo entonces entrenado por Miguel Álvarez, fichado esta semana por el Ibiza.
Posible Once:
Villarreal B: Rubén Gómez; Budesca, Ismael Sierra, Jean Ives, Iván Rodríguez; Alassane, Carlos Maciá; Víctor Moreno, Facundo, Hugo López; y Álex Rubio.
