La crónica del Valencia-Villarreal: El clásico de la Comunitat es 'groguet'

Mestalla estalló de rabia, de ira y de impotencia. El clásico de la Comunitat Valenciana se tiñó en la noche de este sábado de 'groguet'. El Villarreal CF se llevó del estadio del Valencia CF una victoria de prestigio por 0-2, un triunfo de los que te afianzan, de los que te posicionan en la zona noble de LaLiga, una victoria de las que le duelen a un rival que te tenía tantas ganas que se marchó hundido.

Los goles de Gerard Moreno de penalti, antes del descanso, y Santi Comesaña, a la hora de juego, parecieron al final hasta pocos. Porque, pese a la muy floja primera mitad, el Submarino supo rehacerse y pudo hacer sangre en un segundo acto donde los jugadores amarillos demostraron que están a años luz de los futbolistas de un Valencia que se marchó abucheados y repudiados por los suyos.

Marcelino no se reservó nada para un derbi regional que siempre será especial para él cuando visite Mestalla, lo mismo que para el Submarino. Un duelo que con el paso de los años se ha convertido ya en el clásico valenciano.

El técnico groguet apostó por un once de Champions, manteniendo a Luiz Júnior en la portería, la defensa de gala, el dupla Pape Gueye-Santi Comesaña y en ataque toda la pólvora posible: Moleiro, Nicolas Pepe, Mikautadze y el Totti del Villarreal, Gerard Moreno, que dio un recital en Mestalla.

El Valencia y su afición le tienen muchas ganas a los amarillos desde el sorpasso en cuanto al mejor equipo de la Comunitat. Ambiente hostil y presión alta, cóctel que se atragantó a los de Marce.

Resistencia con premio

En la primera parte el Villarreal estuvo desconocido, siendo una caricatura de lo que es. Disperso, apático, sin mordiente ni ocasiones e impreciso y errático en los pases. Solo un susto de Gueye en un córner generó un atisbo de peligro, mientras el Valencia tuvo un par de aproximaciones de Rioja y Javi Guerra que olieron a gol.

Pero, curiosamente, el gol llegó del lado del que menos hizo. A un minuto para el descanso, Gerard Moreno se anticipó a Copete en el área con pisotón y mano del central valencianista. Alberola Rojas, que estaba delante, no quiso verlo, pero el VAR sí. Le avisó, penalti, gol de Gerard, 0-1 y descanso.

Supo a poco

Lo mejor que le pasó al Submarino fue eso, irse a los vestuarios. Y ahí hubo toque de atención de Marcelino. Los amarillos encararon el segundo acto con otro ímpetu, mayor personalidad y gran determinación ofensiva.

Aprovechándose de jugar con el marcador a favor, las transiciones visitantes fueron mortales. Comesaña y Moleiro avisaron fallando solos dentro del área, y al filo de la hora de juego, el propio gallego recogía un rechace del meta valencianista tras jugadón y disparo de Mikautadze para anotar el 0-2 y hacer explotar Mestalla.

El público local se enervó, los jugadores 'ché' se vinieron abajo y el Submarino terminó divirtiéndose con el 'tiki taka' de los Gerard, Moleiro, Gueye y Mikautadze, este último siendo letal en el uno contra uno, mereciendo marcar, pero el portero del Valencia evitó la goleada. El Villarreal supo resistir a una mala primera mitad para llevarse el clásico de la Comunitat y seguir siendo el duelo de la 3ª posición.