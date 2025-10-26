La crónica | El Villarreal B suma un triste empate frente al Antequera en el Mini Estadi (1-1)

Un partido que empezó con malas vibraciones acabó con el amargo sabor de boca de sumar un punto en casa. El Villarreal B, que acabó encerrando al Antequera en su campo, no pasó del empate (1-1) ante un rival ordenado que consiguió adelantarse en el marcador y eso le marcó durante muchos minutos. El empate de los vila-realenses llegó en mediada la segunda parte tras rematar Víctor Moreno un balón desde la frontal del área tras un córner. Un punto que deja al equipo de David Albelda en puestos de descenso a Segunda Federación.

El central Ismael Sierra pelea un balón en el centro del campo en el partido en el Mini. / Juan Francisco Roca

No estuvo cómodo el filial amarillo en el terreno de juego en una primera parte donde los antequeranos acabaron la primera parte con ventaja en el marcador. Ese gol llegó en el minuto 34 cuando el camerunés Nico Njalla remató a la red después de varios rechaces en área amarilla. Dentro de lo que cabe, los vila-realenses sin hacer grandes alardes, tuvieron más remates, pero se marcharon al intermedio con desventaja y con muchas cosas que reajustar en el descanso.

No fue un gran primer tiempo. El Villarreal B quiso y no pudo ante un Antequera que tuvo más posesión de la prevista. El equipo de la Plana avisó en el minuto 5 por mediación de Álex Rubio, y en el 24’ con un lanzamiento escorado de Alassane. Por los verdiblancos David Ramos envió alto en el 33, y seguidamente Nico Njalla, solo en el segundo palo envió a la red, para el 0-1. Jarro de agua fría. Antes del descanso Dani Budesca remató raso y Dani Alcover rechazó a saque de esquina.

Carlos Maciá, pelea por un balón con dos futbolistas del Antequera. / Juan Francisco Roca

Segunda parte

Tampoco controló la situación el filial tras el descanso. El partido estuvo muy dividido. Los antequeranos, valientes, buscaron el 0-2. El Villarreal B, con muchos problemas en la construcción, movió el banquillo en busca de empatar. Y el esperado empate llegó en el minuto 71 tras un gran remate de Sierra que acabó en córner, y después Víctor Moreno, desde la frontal, envió al fondo de la red. Había tiempo, pero no pudo ser.

El delantero madrileño Álex Rubio pelea un balón con un defensa visitante. / Juan Francisco Roca

El próximo partido del Villarreal B será el próximo sábado a las 18.00 horas contra el Cartagena en el Nuevo Cartagonova.

Ficha Técnica:

-1- Villarreal B: Rubén Gómez; Budesca, Sierra, Jean Ives, Eneko (Iván, min. 46); Alassane, Carlos Maciá; Moreno (Gaitán, min. 89), Facundo (Hugo, min. 66), Quintero (Barry, min. 53): y Álex Rubio.

-1- Antequera: Dani Alcover; Javi Antón, Quintana, Barbu, Luna (Edu Sánchez, min. 40); David Ramos, Aspra, Luismi; Adrià Gené (Isaac, min. 89), Oussama (Siddiki, min. 78) y Njalla (Basselé, min. 46).

Goles: 0-1. Min. 34: Njalla. 1-1. Min. 71: Moreno.

Árbitro: Millán Bárcenas Torres (Logroño). Amonestó a los locales Alassane, Sierra y al técnico David Albelda; y al visitante David Ramos.

Campo: Mini Estadi.

Entrada: 500 espectadores.