Marcelino, tras la victoria ante el Valencia: "En el global del partido fuimos superiores"

El Villarreal CF venció al Valencia en un partido especial para Marcelino, quién fue técnico del conjunto ché durante tres temporadas, y que supuso el reencuentro con la victoria después de cuatro encuentros sin vencer entre todas las competiciones. El técnico repasó las claves del enfrentamiento, la importancia de su gran arranque y dejó una reflexión sobre los distintos homenajes a las víctimas de la dana.

Sensaciones del partido

El primer tiempo fue muy igualado. Hubo una fase en la que el Valencia tuvo un arreón importante, con tiros desde la frontal y jugadas a balón parado, pero lo tuvimos bastante controlado. Llegó la jugada del penalti y fue determinante. Pudimos empezar mejor el segundo tiempo, pero luego reaccionamos muy bien. Tuvimos varias acciones para aumentar la distancia. Siempre jugar en Mestalla es muy difícil para cualquier rival, y para el Villarreal más aún, porque cuando pasan tantos años sin ganar aquí es porque el rival y el campo hacen que todo sea muy complicado.

Su vuelta a Mestalla

Me siento muy querido aquí, y os lo agradezco a todos los valencianos y valencianistas. Es una pena ver al Valencia así, pero es lo que el dueño del club quiere que sea. Es una falta de respeto hacia el club y su afición. Los que vivimos aquí cosas importantes y conocemos la respuesta de esta afición, sabemos que no se merecen esto. Es triste para todos. No creo que los futbolistas sean los culpables de la situación.

¿Fue demasiado premio ir ganando al descanso?

No generamos mucho peligro, pero llegamos con situaciones de ventaja en el último tercio. El partido lo teníamos totalmente controlado. El fútbol son momentos, y tuvimos ese momento que nos llevó al descanso con ventaja. Julen paró un mano a mano con Mikautadze, el Valencia no tuvo ocasiones claras, e irnos al descanso con 1-0 te pone el partido favorable. En el segundo tiempo fuimos bastante superiores y la victoria fue totalmente merecida. Si hubiéramos estado más precisos, habríamos marcado más goles.

Reflexión sobre la dana

Respeto a todo el mundo y lo digo con el ánimo de buscar soluciones. Aquello fue terrible, porque con quien hablabas tenía relación con algún amigo, familiar o conocido afectado. Cuando tanta gente se ve involucrada en un desastre y hay tantas pérdidas humanas, es muy duro. Yo nunca vi a Valencia tan triste durante tantas semanas. La gente piensa que aquello que se prometió no se ha cumplido, y eso sí que es triste. Porque las pérdidas humanas no tienen solución, pero si prometes algo, hay que hacerlo. Hay situaciones en la vida que no conviene olvidar.

Arranque de Champions

El equipo está compitiendo bien. En Champions jugamos contra tres equipazos y merecimos más puntos de los que tenemos. En LaLiga, que era nuestra principal preocupación, lo estamos haciendo muy bien. Tener 20 puntos de 30, con el calendario que tuvimos en las primeras 10 jornadas, es para estar muy orgulloso. Creo que tenemos un margen amplio de mejora; hubo muchos jugadores que se incorporaron y, jugando tres partidos por semana, esa adaptación se retrasa.

Gerard Moreno cumplió 300 partidos con gol

Se está adaptando a competir de nuevo. La mejor noticia es que no se interrumpa este camino. No podemos pedirle que ya nos ofrezca el rendimiento de antes, pero estamos muy satisfechos porque su actitud es buenísima. Si el equipo funciona, él nos dará un rendimiento positivo. Seguro que veremos a Gerard a un gran nivel.