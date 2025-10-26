El primer ‘cero’ en contra fuera de casa del Villarreal bien vale un derbi: "Fue gracias al esfuerzo de todos"
El triunfo en el clásico de la Comunitat supuso el cuarto partido liguero de 10 sin encajar goles, el primero a domicilio, para consolidar al Submarino en la 3ª posición
Ganar un clásico de la Comunitat Valenciana siempre es motivo de orgullo, más si cabe si se trata de una convincente victoria en Mestalla ante el Valencia CF (0-2). El Villarreal CF rompió una dinámica de cuatro partidos oficiales sin ganar entre LaLiga y la Champions, con dos derrotas (Real Madrid y Manchester City) y dos empates (Juventus y Real Betis). Aquí puedes leer la crónica de nuestro enviado especial a València.
Un triunfo en el derbi regional que se fraguó desde el esfuerzo colectivo, desde el sacrificio y la seguridad defensiva. Es más, el Submarino logró el primer cero en contra de la temporada fuera de casa, siendo el cuarto partido de los 10 disputados hasta la fecha en el que los de la Plana Baixa no han encajado goles.
Elogios del capitán
Uno de los líderes y capitanes del vestuario, Juan Foyth, el gran jefe de la zaga grogueta, elogió el sacrificio y el esfuerzo colectivo de todos sus compañeros.
El platense confesó la felicidad de toda la plantilla por conquistar Mestalla. «Era un derbi y siempre es un partido especial. Hacía mucho tiempo que no ganábamos en Mestalla y durante la semana nos propusimos el reto de lograr la victoria», confesó el central.
Para el internacional por Argentina, la clave del éxito amarillo fue la solidaridad defensiva de todo el equipo ante un rival siempre incómodo en su estadio y extra motivado. «Sabíamos que teníamos que correr y pelear mucho. Creo que hicimos un gran trabajo», reconoció el zaguero groguet.
«Todo el equipo se esforzó un montón. En las últimas jugadas veía a compañeros ofensivos y desequilibrantes como Nico (Pepe) ver cómo replegaba, cómo retrocedía, cómo defendía... y la verdad es que eso me contagiaba. Lo aplaudí incluso», destacó, alabando la humildad del ex del Arsenal.
El secreto del éxito
Foyth explicó que Marcelino había insistido en que no hubieran fisuras y que «había que estar concentrados al 100% todo el partido». «Fue un esfuerzo de todos, desde el primer delantero hasta el arquero. También de los que entraron durante el partido y de los que apoyaron desde afuera. Fue muy lindo ganar un derbi así», finalizó.
