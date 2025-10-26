El uno a uno del Valencia-Villarreal | Vota al mejor
El Submarino conquista Mestalla con goles de Gerard Moreno y Santi Comesaña (0-2)
Luiz Júnior | 7 |
Muy seguro por arriba, tres paradas y una de ellas, clave.
Mouriño | 7 |
Buen partido, frenando bien a sus rivales, ganando duelos y fiable por arriba y con balón.
Foyth | 8 |
Lideró la zaga con inteligencia táctica, buenas coberturas y anticipación. Un muro.
Renato Veiga | 6 |
La mayor parte del duelo estuvo acertado, pero tuvo un par de despistes que pudieron costar muy caro.
Sergi Cardona | 6 |
Bien con balón y en faceta ofensiva. Eso sí, le costaron los duelos defensivos.
Pape Gueye | 7 |
Siempre al servicio del club en cuanto ayudas, equilibrio y duelos. Dio juego y llegó.
Comesaña | 7 |
Discreta primera parte con imprecisiones, pero se rehizo en la segunda con llegadas, un gol y dos ocasiones más.
Nico Pepe | 6 |
Menos protagonista que de costumbre.
Moleiro | 7 |
Sacó el jugón que lleva dentro por momentos, con criterio, personalidad y llegada.
Mikautadze | 8 |
Un incordio para la zaga rival, con desmarques, desbordes y tras grandes ocasiones.
Gerard Moreno | 8 |
Recital del Totti del Villarreal dando pausa, filtrando pases y marcando de penalti el 0-1.
También jugaron
Thomas Partey | 5 |. Gris.
Ayoze Pérez | 6 |. Inteligente.
Dani Parejo | 6 |. Ovacionado.
Ilias Akhomach | 6 |. Activo.
Tajon Buchanan | 6 |. Preciso.
