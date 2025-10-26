El uno a uno del Valencia-Villarreal | Vota al mejor

Luiz Júnior | 7 |

Muy seguro por arriba, tres paradas y una de ellas, clave.

Mouriño | 7 |

Buen partido, frenando bien a sus rivales, ganando duelos y fiable por arriba y con balón.

Foyth | 8 |

Lideró la zaga con inteligencia táctica, buenas coberturas y anticipación. Un muro.

Renato Veiga | 6 |

La mayor parte del duelo estuvo acertado, pero tuvo un par de despistes que pudieron costar muy caro.

Sergi Cardona | 6 |

Bien con balón y en faceta ofensiva. Eso sí, le costaron los duelos defensivos.

Pape Gueye | 7 |

Siempre al servicio del club en cuanto ayudas, equilibrio y duelos. Dio juego y llegó.

Comesaña | 7 |

Discreta primera parte con imprecisiones, pero se rehizo en la segunda con llegadas, un gol y dos ocasiones más.

Nico Pepe | 6 |

Menos protagonista que de costumbre.

Moleiro | 7 |

Sacó el jugón que lleva dentro por momentos, con criterio, personalidad y llegada.

Mikautadze | 8 |

Un incordio para la zaga rival, con desmarques, desbordes y tras grandes ocasiones.

Gerard Moreno | 8 |

Recital del Totti del Villarreal dando pausa, filtrando pases y marcando de penalti el 0-1.

También jugaron

Thomas Partey | 5 |. Gris.

Ayoze Pérez | 6 |. Inteligente.

Dani Parejo | 6 |. Ovacionado.

Ilias Akhomach | 6 |. Activo.

Tajon Buchanan | 6 |. Preciso.