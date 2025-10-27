Gerard Moreno, el coleccionista de récords del Villarreal

Gerard Moreno Balagueró es historia viva en el Submarino. Uno de esos jugadores que se forjan en un club, se curten, evolucionan, crecen a la par de la entidad y se consagran como capitán, como goleador y como referente. Es el Totti del Villarreal CF. El yerno que cualquier madre querría tener. El chico perfecto. Calidad, actitud, compañero y líder. El gran delantero de Santa Perpètua de Mogoda (7 de abril de 1992) es el coleccionista de récords en el club de la Plana Baixa.

Tras una esperanzadora pretemporada, Gerard debutó como titular en la primera jornada de LaLiga con una gran primera mitad ante el Oviedo, sufriendo una rotura de isquiotibiales al inicio del segundo acto. El barcelonés, que venía lastrado por las lesiones las dos últimas campañas, volvía a ver la otra cara amarga del fútbol, teniendo que estar dos meses de baja.

Gery regresó hace dos jornadas ante el Real Betis, jugando 63 minutos; y el pasado sábado lideró la conquista de Mestalla, haciendo historia por partida doble: aumentaba su registro como máximo goleador de la historia del Villarreal, con 121 tantos; y entraba en el club de los 300, al sumar esa cifra en cuanto a partidos oficiales.

EL séptimo con más partidos

La participación del ariete en el derbi ante el Valencia con triunfo amarillo por 0-2 significó convertirse en el séptimo futbolista de la historia del Submarino en cuando a encuentros oficiales disputados: «La verdad es que me hubiera gustado que llegar antes, pero ya he logrado los 300 partidos y es algo que me hace estar contento. Feliz de poder jugar 300 partidos en un club que me lo ha dado todo. Con 18 años,me dieron la oportunidad de cumplir mi sueño, por lo que estoy muy agradecido. Tengo muchas ganas e ilusión de que sean muchos más», argumentó.

El Killer de Santa Perpètua de Mogoda, a su vez, celebró estrenar su cuenta anotadora y seguir aumentando su récord: «Estoy feliz por poder marcar otra vez, pero más por ganar. Logramos puntos importantes para seguir terceros, que era nuestro objetivo. El equipo sabe lo que quiere y tiene ambición. Hicimos un gran partido».

Balance

Un Gerard que no ocultó el reto del equipo, volver a clasificar para la Champions: «Es muy buen bagaje 20 puntos de 30, nuestro objetivo es ambicioso. Para alcanzar la tercera posición tenemos que ganar muchos partidos».

Villarreal CF

Por último, expresó un deseo en lo personal, tener continuidad: «Es muy importante tener minutos e ir jugando. Mi intención es seguir creciendo y mejorando en el juego. Quiero volver a estar a mi mejor nivel y mi objetivo es ayudar al equipo. Si puedo seguir teniendo minutos y continuidad, será más fácil», finalizó el coleccionista de títulos del Submarino.