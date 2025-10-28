Marcelino, el Villarreal y la Copa del Rey: "Nuestro mayor error es..."

El Villarreal CF debuta este miércoles, 29 de octubre del 2025, en la Copa del Rey 2025/2026. Lo hace en tierras cordobesas, en el campo del Ciudad de Lucena, equipo de Tercera Federación, a las 21.00 horas.

Marcelino García Toral ha explicado así como ve el estreno de los amarillos en una competición que no se les suele dar demasiado bien.

La percepción de la competición

"Es muy apasionante, pero los datos demuestran que el Villarreal no es un equipo copero: solamente nos tocó jugar unas semifinales contra el Barça y el resto son bastantes decepciones. Algunas muy duras, como por ejemplo las dos últimas, en las que yo fui participe. A ver cuál es la mentalidad, es un poco incógnita. Debemos ser capaces de mostrar un buen nivel, de tener respeto y humildad. Con el nuevo formato, puede ser muy dura o ablandar el camino, pero tenemos que ceñirnos solamente mañana. Respetar al rival, es respetarnos a nosotros mismos".

La idea que tiene

"Pondremos jugadores del primer equipo en su mayoría o en su totalidad. Tenemos una plantilla amplia y, además, venimos en una dinamica de jugar cada tres días, no podemos perderla. El mayor error que podemos tener, es desconectar. Luego tenemos el partido del Rayo Vallecano y, antes del nuevo descanso por selecciones, dos partidos en tres días complicadísimos. Hay que seguir con esta buena trayectoria".

El recuerdo de los dos últimos cursos, presente

"Vimos que quedamos eliminados contra el Pontevedra con justicia, porque fue muy superior nosotros. Y hace dos temporadas, eliminados por penaltis contra el Unionistas de Salamanca, aunque visto desde la perspectiva del tiempo es lo mejor que nos pudo pasar. A un nivel bueno nuestro, lo normal es que ganemos, aunque juguemos en un campo de hierba sintética es de última generacion y que el Ciudad de Lucena haya ha ganado todos sus encuentros y, para ellos, es su partido de la temporada.Hay que tener los valores que el equipo ha demostrado en esta temporada".

La perspectiva

"Una derrota te deja fuera de una competición en la que, en ocho o 10 partidos más, puedes jugar una final: son pocos partidos para un logro muy importante. Debemos tener la voluntad y la energías suficientes para llegar muy lejos; y lo primero es ganar este partido".

Cambio de chip

"No es sencillo, pero no debe ser una excusa. Es una ronda que te permite ver las posibilidades que tienes: si te sonríe la fortuna en los sorteos y sin una gran exigencia, te puedes plantar una final".

Los ajustes del once

"Nuestra intención es involucrar a todos en una misma idea, porque a nivel de entrenamientos todos participan en lo mismo; eso debe de servirnos de argumento para que no sea una excusa para los que no juegan tantos minutos. Todos los que vamos a utilizar mañana, salvo Altimira, han sido titulares en algún partido. Él tiene el trato mismo de sus compañeros, va a jugar porque se lo merece".

Miguel Ángel Tena y Marcelino García, antes del Ciudad de Lucena-Villarreal. / Toni Losas

Sensaciones tras haber sacado 20 de 30 puntos

"Hicimos muchas incorporaciones y como competimos cada tres días, entrenamos poco. Necesitamos tiempo para los periodos de adaptación y asimilación, para lograr todos un buen nivel de los automatismos. Hay muchos jugadores jóvenes y es su primera relación con España, con LaLiga, jugar la Champions... una serie de circunstancias que nos hacen pensar que su nivel de rendimiento puede aumentar, en eso nos basamos. Somos optimistas. Es un plantilla con muy buena actidud, bien cohesionada, con buenas relaciones humanas... el día a día es agradable. Tenemos un margen de crecimiento importante; otra cosa es que luego nos equivoquemos, que no tengamos esa metalidad... para lograr los objetivos".

Tres porteros y la Copa del Rey

"No me creeis: en el tema de la portería, hasta una fecha que no sé concretar, vamos a tener alternativas según el renidmiento y otras cosas. Nunca voy a hacer responsable a un jugador, sea portero, defensa, centrocampista o delantero, de una victoria, pero sobre todo culpable de una derrota. Es que es así. Todos deben estar preparados para jugar. ¿Qué decisión tomaré? Creo que no va a jugar Luiz, pero no sé quien va a jugar...".