El dato que refleja que el Villarreal es el 'rey' de la primera ronda de la Copa del Rey

El Villarreal CF se estrena, este miércoles, 29 de octubre del 2025, en la Copa del Rey de la temporada 2025/2026. Lo hace, desde las 21.00 horas, en el Estadio Ciudad de Lucena, frente al CD Ciudad de Lucena.

Desde la reforma de la Copa del Rey en 2019, el Villarreal CF ha vivido un recorrido lleno de altibajos en el torneo del KO.

En la temporada 2019/2020 fue una de sus mejores actuaciones recientes, alcanzando los cuartos de final antes de caer ante el sorprendente Mirandés.

antes de caer ante el sorprendente Mirandés. Sin embargo, en las siguientes ediciones su rendimiento fue irregular: en 2020/2021 y 2021/2022 fue eliminado en rondas tempranas, pese a golear a rivales de categorías inferiores como el Victoria o el Atlético Sanluqueño.

En la 2022/2023 llegó hasta octavos, donde cayó ante el Real Madrid tras un vibrante 2-3 en el Estadio de la Cerámica.

en el Estadio de la Cerámica. En las dos temporadas más recientes, el equipo ha sido eliminado prematuramente: primero por Unionistas de Salamanca (Primera Federación) en 2023/2024, tras una tanda de penaltis; y luego por el Pontevedra en 2024/2025 por 1-0 (Segunda Federación).

Aunque el Villarreal ha mostrado solidez en competiciones europeas, la Copa del Rey sigue siendo una asignatura pendiente para un club acostumbrado a competir al máximo nivel.

Se trata de un partido con un árbitro polémico. El extremeño Jesús Gil (Manzano), uno de los árbitros menos queridos por el Villarreal, ha sido designado para la cita ante el Ciudad de Lucena. Con él, el Submarino lleva cinco partidos sin ganar (solo lo ha hecho en el 38% de los 32 encuentros).

La cifra del rival

El Ciudad de Lucena encadena cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota, después de la victoria conseguida el pasado domingo en el campo del Castilleja (0-2), que se sumó a los triunfos ante el Coria (5-0) y el Córdoba B (1-0), además del empate frente al Ceuta B (1-1). En casa lo ha ganado todo: además del Coria y el Córdoba B, han caído también el Conil (4-1) y Utrera (3-2).

Al Villarreal se le da peor que mejor la Copa del Rey, a menudo eliminado por equipos de inferior categoría. Con todo, eso sucede, desde la última gran remodelación del torneo (temporada 2019/2020), a partir de la segunda criba. Porque los estreno de los amarillos, en estas últimas seis temporadas, han sido la mar de tranquilos.

Toni Losas

Los precedentes

El Submarino, con el permiso del Getafe tras su 0-11 al Inter de Valdemoro, tiene el honor de ser el mejor equipo en los arranques del torneo del KO: el balance arroja seis victorias por goleada, hasta el punto de que ha marcado 39 y solamente encajado uno. Las víctimas, rivales de Tercera Federación (como el Ciudad de Lucena) o, incluso, de ámbito regional.

Cronológicamente, han sido: Comillas (0-5), Leioa (0-6), Victoria (0-8), Santa Amalia (0-9), Chiclana (0-5) y Poblense (1-6).