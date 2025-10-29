Marcelino, tras el 0-6 del Villarreal en Copa: "En segunda ronda tendremos que mostrar la misma ambición"

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, se mostró satisfecho y tranquilo tras superar la primera ronda de la Copa del Rey. El Submarino fue muy superior al Ciudad de Lucena, de Tercera REFF, al que acabó endosándole seis goles.

Un partido en el que Tani logró su primer ‘hat-trick’ con la camiseta amarilla, festín goleador al que se sumaron Ilias, Mikautadze y Santi Comesaña.

Estas son algunas de las reflexiones a la conclusión del encuentro del técnico asturiano:

Un partido cómodo

“Queríamos pasar y lo hemos demostrado desde el primer momento. No tenemos lesionados y nos volvemos contentos a casa. Además, me gustaría felicitar al Ciudad de Lucena y desearle lo mejor en su competición”.

El ‘hat-trick’ de Tani

“Es un jugador que cada vez que sale marca o tiene oportunidades, con independencia del rival al que nos enfrentemos. Su adaptación más rápida de lo que pensábamos, no conoce idioma y tiene una maravillosa actitud diaria”.

La cohesión del grupo

“Extraordinaria actitud diaria y somos un gran grupo, hay que potenciar el estado actual de la plantilla y tratamos de dar espacio a todos los jugadores, pero como no caben todos, si estás en este equipo estás capacitado y así lo están demostrando porque hay muchos partidos de competición”.

La mentalidad del equipo

“A ver si las palabras las convertimos en hechos y en segunda ronda mostramos el mismo interés que hoy y una ambición importante. El equipo tiene una mentalidad muy buena, que es la apropiada para intentar ganar cada partido con independencia de la competición que juguemos”.

Once del Villarreal ante el Ciudad de Lucena. / Villarreal CF

Sus anteriores Copas

“El mayor disgusto del año pasado fue la eliminación contra el Pontevedra en la próxima ronda y espero que este año no suceda lo mismo”.

Próximo rival de LaLiga

“Son durísimos los tres próximos partidos, dos de LaLiga y uno de la Champions. Los dos de LaLiga son de los que más corren de Primera, como el Rayo y el Espanyol, y luego jugamos en Chipre”.