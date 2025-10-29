Oluwaseyi sella el trámite del Villarreal ante el Ciudad de Lucena (0-6)

El Villarreal CF, experto en cómodos estrenos en la Copa del Rey, cumplió con eficacia frente al Ciudad de Lucena. Tani Oluwaseyi, con su hat-trick, allanó la clasificación de los amarillos, que golearon por 0-6.

El torneo del KO, a estas alturas tan tempranas, tiene un toque entre lúdico y festivo. Suele pasar, por ejemplo, cuando un equipo de Champions visita a otro de Tercera Federación. Porque, en el 99% de los casos, el resultado está decidido de antemano. Por ese motivo, deja imágenes inusuales como la del árbitro, el ínclito Jesús Gil (Manzano), haciéndose fotos con la chavalería a su llegada al estadio. Un Ciudad de Lucena de holgadas dimensiones, de hierba artificial de última generación, que repelió las abundantes precipitaciones caídas durante todo el día en Córdoba y que, por tanto, no fue un obstáculo añadido para que los groguets sellaran el trámite.

Una alineación de primer nivel

Dicho y hecho. Marcelino García pese a las diferencias astronómicas entre unos y otros, se tomó con seriedad la cita. Aunque se dejó en casa a Luiz Júnior, Juan Foyth, Santiago Mouriño, Gerard Moreno y Nicolas Pepe, el asturiano armó un once que cualquier otro colega suyo en Primera División habría querido entrenar. Cumplió su palabra y alineó a un once compuesto al 100% por futbolistas de la primera plantilla.

Dos goles rápidos

El tamaño del roto dependía de cuánto tiempo tardaría el Submarino en alterar el 0-0. Los locales, haciendo gala de la esperada fogosidad, llegó a superar en remates (que no ocasiones) en los primeros 10 minutos. Ayoze Pérez firmó la primera oportunidad propiamente dicha (cabezazo al larguero) antes de que Tani Oluwaseyi dijera que hasta ahí acababan las concesiones de los amarillos. En dos minutos, 15 y 17, tiró del típico repertorio de delantero, primero definiendo a la carrera y después rematando dentro del área (con la ayuda, en ese caso, del travesaño).

El canadiense rozó el hat-trick exprés cuando, con el portero Froilán Leal absolutamente desubicado, no acertó a golpear bien el balón para acabar de despachar, en menos de media hora, la formalidad de estas engorrosas primeras rondas, desde la perspectiva del equipo de categoría (muy) superior. Tani, si el Submarino hace camino en esta competición, tiene enormes posibilidades de convertirse en el pichichi de esta edición.

Sustito

El primer objetivo es clasificarse, con el mínimo desgaste. Y el segundo, no lesionarse. Así que cuando Rafa Marín se fue al suelo para dolerse de su rodilla derecha, fue el único sobresalto de, por otra parte, una noche incómoda, por la lluvia y el viento que incrementaban la sensación de frío.

Era una oportunidad idónea para premiar a los jugadores en un rol por debajo de lo secundario (Diego Conde y Adri Altimira), para que se fogueen también Pau Navarro o Ilias Akhomach y para saldar cuentas pendientes que LaLiga no lo permite, como que Ayoze Pérez se reencontrase con el gol. El tinerfeño tuvo, aparte del palo, otras dos muy claras antes de resguardarse de las inclemencias meteorológicas en el intermedio, pero Froilán Leal se lo negaba entonces. Como el 0-3 a Pape Gueye y al internacional marroquí. Eso sí, Joseliyo, aunque en fuera de juego, tuvo la ocasión que relatará a sus nietos hasta la saciedad para el 1-2.

Van cayendo cuatro más

Marcelino no se anduvo con chiquitas y sacó, en la reanudación, a Santi Comesaña y Georges Mikautadze. Curiosamente, firmaron dos ocasiones nítidas (el gallego se topó con el palo, como Sergi Cardona), Oluwaseyi desperdició una más... El Ciudad de Lucena, que se veía con una desventaja inferior a los pronosticado, colgaba la pelota al corazón del área a ver si podía elevar el índice de emoción de un encuentro muy pastoso. Al filo de la hora, Akhomach ajustó su punto de mira y, ahora sí, puso la rúbrica al pase.

Alfonso Pedraza, natural de un pueblo a media hora de la Lucena cordobesa, salió a jugar para regocijo de sus paisanos, que presumían de una llamativa pancarta. Pero, para alegría, la de Oluwaseyi, que certificó el triplete al 70'.

Después de las dos mejores opciones cordobesas, un travesaño de Diego Canty y una buena parada de Diego López a Jaime Ortiz, Mikautadze y Comesaña contribuyeron a engordar las estadísticas de los debuts coperos del Submarino: 45 a 1 en la primera ronda de las últimas siete temporadas.