El CTA hurga en la herida del Valencia-Villarreal: ¿fue o no penalti?

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) abre su revisión semanal de las jugadas polémicas de la pasada jornada con la comentada acción del 0-1 en el minuto 44 del Valencia CF-Villarreal CF, el penalti transformado por Gerard Moreno cometido por Copete. Así, cuestiona la decisión del árbitro, el manchego Javier Arberola Rojas, quien, en un principio, no pitó nada, pero que se fue al punto fatídico a instancias del VAR, al mando del madrileño Carlos del Cerro Grande.

El Comité Técnico de Árbitros, por otro lado, respaldó las decisiones del VAR en las acciones polémicas del clásico del pasado domingo, en el penalti no señalado de Lamine Yamal a Vinicius Júnior y del que sí fue pitado entre Eric García (mano) y Jude Bellingham, en un vídeo publicado.

El CTA, a través de la sexta entrega del programa Tiempo de Revisión, compartió un archivo recopilatorio con las acciones más polémicas de la jornada 10ª de LaLiga EA Sports, entre las que destacaron las acciones polémicas del Real Madrid-Barcelona (2-1), y cuya decisión final apoya la intervención del VAR.

El Clásico, en imágenes | Real Madrid - Barcelona. / Chema Moya / EFE

El Real Madrid-Barcelona

"Tras apoyar el pie en el césped, el delantero madridista [Vinícius] lo golpea al intentar chutar [Lamine Yamal], la acción es muy rápida y el árbitro interpreta que el contacto ha sido al revés, señalando penalti para el Real Madrid. En este caso, el golpe lo produce el atacante contra el defensor, por lo que no corresponde sancionarlo con penalti, no hay conducta temeraria ni fuerza excesiva, por lo que no procede amonestación", comentó Marta Frías, portavoz del CTA, en el vídeo.

"El CTA considera que la decisión inicial del árbitro de pitar penalti fue incorrecta y la intervención del VAR estuvo justificada, ya que existía un erro claro y manifiesto en la decisión de campo", apuntó sobre el penalti que señaló César Soto en el minuto dos y que fue revocada por el VAR.

La siguiente jugada analizada fue la mano de Èric García (Barcelona) dentro del área tras un rebote proveniente del cuerpo de Bellingham. César Soto no señaló penalti y el VAR corrigió la jugada en el minuto 49.

"El balón se dirige hacia el defensor, quien sin opciones de jugarlo legalmente realiza un movimiento extra claro con su brazo izquierdo para cortar la jugada, un movimiento intencionado y antinatural que impide el avance del balón. El CTA considera que la decisión inicial del árbitro de no señalar penalti fue incorrecta y la intervención del VAR estuvo justificada", analizó.

Captura del vídeo de la acción entre el valencianista Copete y Gerard Moreno. / RFEF

El diagnóstico

Marta Frías, la portavoz del CTA, despacha la acción del primer tiempo de Mestalla en algo más de un minuto.

"En esta acción -arranca- vemos que el jugador del Villarreal [Gerad Moreno] juega el balón dentro del área rival. El defensor del Valencia pisa ligeramente con la parte interior el pie del delantero. El árbitro deja seguir la jugada y, finalmente, señala saque de meta", relata.

"Para que la acción se considere penalti, debe cumplirse una de estas dos condiciones", describe Frías. "Primera, que el contacto impida al atacante continuar la jugada: no ocurre, ya que el balón se le va largo tras el toque y su compañero logra disparar a puerta con peligro, detalla sobre el disparo de Alberto Moleiro. "Segunda, que el pisotón sea temerario o con uso de fuerza excesiva; tampoco sucede: el contacto es leve y sin riesgo", desarrolla.

"El CTA considera que la decisión inicial del árbitro, de no señalar penalti, fue correcta", dice a modo de conclusión. "Y que la intervención del VAR, en esta jugada, fue errónea, ya que no existían los requisitos necesarios para modificar la decisión de campo", certifica.