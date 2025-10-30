Precedentes | Así le ha ido históricamente al Villarreal contra el Rayo

El Villarreal, de vuelta a la Liga tras el paréntesis copero, ya prepara el partido contra el Rayo Vallecano, al que recibirá este sábado a las 14.00 horas en el Estadio de la Cerámica. Hasta la fecha, los precedentes en Primera son positivos para los groguets, que han ganado en ocho de las 12 visitas madrileñas, han empatado en otras dos y solo han cosechado dos derrotas.

El primer partido que ambos equipos jugaron en Vila-real en Primera acabó en una goleada del Rayo Vallecano (1-5) en la lejana temporada 2000/01, mientras que en la siguiente quedaron en empate (1-1). Después, fueron siete las victorias seguidas del Villarreal.

La segunda derrota del Villarreal se produjo en la temporada 2022/23, por la mínima con un gol de Sergio Camello. En la siguiente temporada, el Villarreal ganó su octavo partido y en el precedente más reciente empataron (1-1).

La última visita

En concreto, la última visita del equipo vallecano al estadio de La Cerámica fue en la jornada 12 de la pasada temporada, el 18 de diciembre de 2024. El equipo de Marcelino llegaba tercero, mientras que el de Íñigo Pérez era noveno.

Álvaro García adelantó a los rayistas en el minuto 20, pero el Villarreal, pese a que jugó con uno menos desde el 32’ por la expulsión de Willy Kambwala, logró empatar con un gol de Ayoze Pérez. En inferioridad numérica, el Submarino se volcó en el ataque y solo la gran actuación del portero del Rayo, Batalla, evitó la remontada.