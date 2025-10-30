El arranque del Villarreal, a la altura del mejor Marcelino de siempre
El balance del primer tramo de la temporada, con 20 de 30 puntos posibles en un calendario complicado, augura un Submarino de máximo nivel
Pocos peros se le pueden poner por el momento a la temporada del Villarreal CF en el campeonato doméstico. Al contrario, los números reflejan que el Submarino se está acostumbrando a lo bueno. No cabría normalizar ni dejar de destacar lo que es de veras sobresaliente. El arranque de la actual temporada está a la altura de los mejores equipos de Marcelino García Toral.
En concreto, después de las 10 primeras jornadas del campeonato de Liga, el Villarreal ha sumado 20 puntos. Este registro le permite ser tercero en la tabla e iguala los récords de Marcelino como entrenador groguet. Es el mejor dato, además, de la actual etapa del asturiano en el club.
El curso pasado, el del retorno del Submarino a la Champions, sumó 18 puntos en las primeras 10 jornadas. En esta campaña, Marcelino está exprimiendo los recursos de la plantilla, introduciendo con naturalidad a los refuerzos y capeando las bajas y los contratiempos sin que el rendimiento se resienta. Todo ello, con un calendario nada sencillo.
Con un calendario exigente
De hecho, en los primeros meses de competición, el Villarreal ya se ha enfrentado a dos de los tres equipos con mayor presupuesto. Además, a domicilio. Ante Atlético de Madrid (2-1) y Real Madrid (3-1), el equipo groguet ha encajado sus dos únicas derrotas (y no exentas de polémica en algún caso). Del resto de encuentros, solo se ha dejado puntos en Vigo ante el Celta (1-1) y en La Cerámica ante el Real Betis (2-2). En ambos encuentros, al encajar un tanto en el tiempo de descuento.
Matices que indican el mérito de la actual trayectoria. El resto de partidos se traducen en victorias, muchas de ellas con notoria solvencia. En casa, contra Oviedo (2-0), Girona (5-0), Osasuna (2-1) y Athletic (1-0); y fuera, contra Sevilla (1-2) y Valencia (0-2).
La comparativa
Así las cosas, con 20 de los 30 puntos posibles, y afianzado en la zona Champions, Marcelino García Toral iguala sus mejores registros de siempre. En Primera División, logró esta cifra en el arranque solo en dos temporadas: en la 2013/14, tras el ascenso de categoría; y en la 2015/16, la última de su primera etapa en el banquillo groguet.
Por contra, en las 10 primeras jornadas de la temporada 2014/15, Marcelino se quedó en los 14 puntos. Cabe recordar que la segunda etapa en el Villarreal la comenzó con la campaña 2023/24 ya en marcha. En la pasada, sin la distracción de la Champions League, acumuló los mentados 18. Números que no son definitivos, a estas alturas de la temporada, pero que se unen al juego y a las sensaciones y otorgan licencia para soñar con otra gran campaña.
