Directo: Villarreal - Rayo Vallecano

El equipo que dirige Marcelino García Toral busca un nuevo triunfo en el Estadio de la Cerámica (14.00 horas)

Directo Villarreal-Rayo.

Tras superar el primer escollo en la Copa del Rey, con el pase a la segunda ronda tras eliminar al Ciudad de Lucena, el Villarreal CF retoma LaLiga este sábado ante el Rayo Vallecano en el Estadio de la Cerámica (14.00 horas). El equipo que dirige Marcelino García Toral, tercero en la clasificación por detrás de Real Madrid y Barcelona, recibe a un rival que se ha convertido en una de las revelaciones del campeonato doméstico y que llega a tierras vila-realenses en la séptima posición.

El encuentro podrá seguirse, minuto a minuto, en Mediterráneo.

