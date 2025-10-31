Directo: Villarreal - Rayo Vallecano

Tras superar el primer escollo en la Copa del Rey, con el pase a la segunda ronda tras eliminar al Ciudad de Lucena, el Villarreal CF retoma LaLiga este sábado ante el Rayo Vallecano en el Estadio de la Cerámica (14.00 horas). El equipo que dirige Marcelino García Toral, tercero en la clasificación por detrás de Real Madrid y Barcelona, recibe a un rival que se ha convertido en una de las revelaciones del campeonato doméstico y que llega a tierras vila-realenses en la séptima posición.

El encuentro podrá seguirse, minuto a minuto, en Mediterráneo.

Pero, ¿sabes cómo le ha ido históricamente al Villarreal en sus partidos contra el Rayo Vallecano? Te dejamos los precedentes.

El Submarino llega a este partido tras superar la primera ronda de la Copa del Rey, en la que eliminó al modesto Ciudad de Lucena con un festín goleador que te contamos así.