Marcelino y el Villarreal-Rayo: "El que piense que es ganar fácil un partido en Primera, es un iluso absoluto"

Marcelino García ha comparecido, este viernes, para hablar del Villarreal CF-Rayo Vallecano, de la 11ª jornada de LaLiga EA Sports, el sábado 1 de noviembre del 2025, a las 14.00 horas.

El Submarino, después de un tramo de la competición contra Real Madrid, Betis, Valencia, Juventus o Manchester City, ahora tiene a la vista al Rayo o al Espanyol, además de al Pafos en la Champions.

Cambio de perfil de los rivales

"Sabemos que nos enfrentamos a un equipo muy complicado, ahí están sus números: dos salidas con victorias (0-1 en San Sebastián y 0-3 al Levante), tres partidos seguidos ganando y sin encajar... Un equipo con una clara identidad. La temporada pasada emapatamos a uno en La Cerámica y ahora tenemos la ilusión de ganar, pero si no estamos a nuestro máximo nivel, será difícil que lo hagamos".

Mouriño, el que más minutos tiene

"Los números no dicen la verdad absoluta, pero sí la verdad. Si es el que más está jugando, es porque su rendimiento está siendo regular: bueno y muy bueno. Tiene buena mentalidad, trabajado y humilde; muchas virtudes para un futbolista que estábamos convencidos de traerlo y que nos está demostrando que teníamos razones. Le pido que sea eficaz, pero no hay que pedirle mucho, porque sabe desarrollar sus funciones".

Plantilla amplia ahora

"Estamos todos los que estábamos disponibles para la jornada anterior. Es desde la semanas que tenemos a todos, menos los lesionados de larga duración. Ayoze y Gerard ahora están teniendo continuidad entrenando y en la competición. Con el paso de las semanas, ambos pueden llegar a su máximo rendimiento. Son importantes y aumentan el potencial en el aspecto ofensivo".

¿Dónde jugará Pepe?

"No hay una regla fija. Analizamos el rival, a nosotros y vemos nuestros propios rendimientos, qué nos puede aportar un perfil de futbolista y otro".

¿Qué partido espera?

"Tengo en mente un partido muy complicado. El Rayo te obliga a tomar soluciones en todas las zonas del campo, no te da un respiro, te permite poco en bloque medio... Te lleva a ataques rápidos, pero si no finalizas correctamente, te obliga a defender rápidamente. Si entramos en su juego, tendremos muchas dificultades para ganar. El acierto en las áreas al final es lo que definen los partidos. Intentaremos que no haya ida y vuelta constantemente que, contra el Rayo, no va a ser fácil".

Álvaro García celebra un gol del Rayo Vallecano al Barcelona. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El horario

¿Jugar a las dos? Preferimos jugar de noche con un campo rápido, pero si te ponen a las dos, te preparas para jugar a las dos.

La afición

"El que piense que es ganar fácil un partido en la Primera División española, es un iluso absoluto; respetable pero iluso. Nosotros tenemos argumentos para competir contra cualquiera; y si a eso le sumamos acierto, podemos ganar a cualquiera. A la afición esté equipo le está demostrando los argumentos para que apoye al equipo y respete al rival. Tenemos condiciones, futbolistas, nivel para ganar, pero tenemos que dar nuestra máxima capacidad, que es mucha, en todas las zonas del campo".

El crecimiento de Solomon

"Es un futbolista que conocemos menos, porque entrenar nos da poco tiempo. Los partidos son muy exigentes. Siempre ha dado un buen nivel ante Osasuna, Sevilla y ahora. Seguiremos contando con él; y los minutos irán en función de muchas cosas, estamos a gusto con él. Debe desarrollar unas cosas en ese puesto y tiene una buena actitud".

Delantera rebosante

"El problema es cuando no tienes donde elegir. La pasada temporada, en diciembre, no teníamos delanteros porque estaban lesionados. Cuando tienes a los futbolistas contados en una posición, atrás nos pasó al principio que estábamos los justos, es una dificultad. Desde el 10 de julio al 31 de octubre, es la primera semana que tenemos a todos disponibles, salvo los de larga duración. No me alivia que vayan tres o cuatro a la Copa de África. Mi única preocupación es no ser justo".

Gerard Moreno, a más

"Siempre tenemos que ser prudentes, porque lleva mucho tiempo teniendo lesiones reiteradas, que es como si tuvieses una muy grande. Necesitamos que vayan pasando los días, los partidos... porque así, en su mente, disfruta, que es lo que tiene que hacer y no pensar si no va a rendir o si se va a lesiona. No se lo puede exigir ahora ser el mejor Gerard, pero nosotros tampoco".

El mensaje a la afición

"Va mucha gente al estadio, nos gustaría que llenase y que en los momentos de dificultades nos ayudasen más, porque hay que entender que el equipo, con su actitud y su juego, le dé más. Estoy orgulloso y agradecido a la afición. Siempre se puede más, esa es la mentalidad positiva".