Once años en el Villarreal, un partido y 3,5 millones: la intrahistoria del regreso de Andrei Ratiu

El Rayo Vallecano, que este sábado (1 de noviembre del 2025), a las 14.00 horas, visita el Estadio de la Cerámica, en la 11ª jornada de LaLiga EA Sports, cuenta con hasta tres futbolistas formados en la cantera del Villarreal CF cuyas historias tienen otro denominador común: después de un periplo en su juventud como groguets, no llegaron a dar el salto definitivo en el primer equipo y asentarse. Isi Palazón y Florian Lejeune son dos de ellos; el tercero, Andrei Ratiu.

Llegó a Miralcamp en infantiles y pasó 11 años en la Cantera Grogueta antes de dejar el Submarino, si bien éste lo continuó monitorizando y conservan un porcentaje de sus derechos (50%) hasta que, en agosto, se los vendió a Rayo por un fijo de 3,5 millones de euros. La trayectoria de Andrei Ratiu (27 años) es muy singular, pero lo que está claro es la especial motivación del internacional rumano para la cita de esta tarde en un Estadio de la Cerámica en el que no pudo echar raíces.

Pero, ¿sabes cómo le ha ido históricamente al Villarreal en sus partidos contra el Rayo Vallecano? Te dejamos los precedentes.

El Submarino llega a este partido tras superar la primera ronda de la Copa del Rey, en la que eliminó al modesto Ciudad de Lucena con un festín goleador que te contamos así.

¡Buenas tardes a todos! En menos de 24 horas, el Villarreal retoma LaLiga y lo hace recibiendo en el Estadio de la Cerámica al Rayo Vallecano. Un rival que pone en alerta a Marcelino García Toral pese a que su equipo llega a la cita en un buen momento. Esto es lo que dijo el técnico asturiano en la previa del encuentro en Primera División.

Nació en Aiud (Transilvania), pero con seis años sus padres se mudaron a Aguaviva (Teruel), donde vivió cuatro más. Allí lo capta el Villarreal, si bien solo tuvo minutos, con el primer equipo, el 18 de abril del 2019, en el 2-0 ante el Valencia (vuelta de los cuartos de final de la Europa League).

En los meses previos al pasado mercado de verano, el nombre de Andrei Ratiu estuvo muy vinculado al Villarreal CF, pero la posibilidad de su regreso se cerraba definitivamente —salvo un giro inesperado en el futuro, como queda explicado más abajo— tras el acuerdo alcanzado entre el club amarillo y el Rayo Vallecano, que se queda con la totalidad de los derechos del jugador.

El último y definitivo movimiento

El conjunto madrileño anunciaba oficialmente, el 7 de agosto, que “Rayo Vallecano de Madrid SAD y Villarreal CF han llegado a un acuerdo por el cual el Rayo adquiere el 50% restante de los derechos de Andrei Ratiu que mantenía el Villarreal CF”, por lo que el lateral rumano pasa a ser propiedad completa del club de Vallecas.

💰 Detalles de la operación:

El Villarreal percibirá 3,5 millones de euros fijos , con la posibilidad de sumar 1,5 millones adicionales en variables.

, con la posibilidad de sumar en variables. El club groguet mantiene una opción de recompra , aunque por un importe superior al anterior, fijado ahora en siete millones de euros .

, aunque por un importe superior al anterior, fijado ahora en . También conserva un porcentaje sobre una futura venta del jugador.

Según medios de comunicación madrileños, el Rayo rechazó una oferta de 18 millones de euros procedente de un club de la Premier League, remitiéndose a la cláusula de rescisión de 25 millones.

Otras informaciones aficionales advertían de que Ratiu se sentía decepcionado con el presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, ya que este traspaso frustrado le habría permitido mejorar notablemente su salario y dar un salto en su carrera. Sin embargo, unos meses después, sigue con los franjirrojos.