Villarreal CF | Noviembre, un mes clave para encauzar la Champions

Noviembre asoma como un mes de alta exigencia para el Villarreal CF. En clave Champions, se antoja idóneo para encauzar el recorrido groguet en la competición, después de tres partidos con mejores sensaciones que resultados.

El durísimo inicio de la fase Liga de la máxima competición continental (visita al Tottenham y duelos en casa contra los poderosos Juventus y Manchester City), ha dejado al Submarino con un punto y la necesidad de sumar de tres en tres para recuperar posiciones en la clasificación.

En ese sentido, las salidas a Chipre y Alemania marcarán el devenir del Villarreal, en buena medida. El miércoles 5 de noviembre, los de Marcelino García Toral visitarán al Pafos FC chipriota (18.45 horas) con el claro objetivo de la victoria. La siguiente cita está fijada para finales de mes y será de un mayor nivel. El martes 25 de noviembre a las 21.00 horas, el Villarreal visitará uno de los estadios míticos del fútbol europeo para medir fuerzas con el Borussia Dortmund.

Lo que ocurra en este doble compromiso no será definitivo, pero casi. Por delante solo quedarán tres jornadas de la fase liguera de la Champions. Dos de ellas en casa, frente a Copenhague (10 de diciembre) y Ajax (20 de enero), antes de cerrar el calendario de nuevo en Alemania, esta vez contra el Bayer Leverkusen (28 de enero).

Por apuntar una referencia, el año pasado, el primero con el actual formato Champions, se necesitaron al menos 11 puntos para acceder a las rondas eliminatorias.

Más fuera que en casa

Los dos partidos a domicilio de la Champions (Pafos y Dortmund) decantan la balanza del Villarreal en el mes de noviembre. Cuatro de los seis partidos del Submarino serán fuera de casa. En el campeonato de Liga, abrirá el mes recibiendo al Rayo Vallecano (día 1). Luego visitará a la revelación del campeonato, el Espanyol (8), y tras el parón FIFA recibirá al Mallorca (22), para luego visitar a la Real Sociedad (30). En cuanto a la segunda ronda de Copa, por su parte, se jugará en la primera semana de diciembre.