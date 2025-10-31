Villarreal CF | Noviembre, un mes clave para encauzar la Champions
Las salidas a Chipre y Alemania marcarán el devenir del Submarino en una competición donde está teniendo mejores sensaciones que resultados
Noviembre asoma como un mes de alta exigencia para el Villarreal CF. En clave Champions, se antoja idóneo para encauzar el recorrido groguet en la competición, después de tres partidos con mejores sensaciones que resultados.
El durísimo inicio de la fase Liga de la máxima competición continental (visita al Tottenham y duelos en casa contra los poderosos Juventus y Manchester City), ha dejado al Submarino con un punto y la necesidad de sumar de tres en tres para recuperar posiciones en la clasificación.
En ese sentido, las salidas a Chipre y Alemania marcarán el devenir del Villarreal, en buena medida. El miércoles 5 de noviembre, los de Marcelino García Toral visitarán al Pafos FC chipriota (18.45 horas) con el claro objetivo de la victoria. La siguiente cita está fijada para finales de mes y será de un mayor nivel. El martes 25 de noviembre a las 21.00 horas, el Villarreal visitará uno de los estadios míticos del fútbol europeo para medir fuerzas con el Borussia Dortmund.
Lo que ocurra en este doble compromiso no será definitivo, pero casi. Por delante solo quedarán tres jornadas de la fase liguera de la Champions. Dos de ellas en casa, frente a Copenhague (10 de diciembre) y Ajax (20 de enero), antes de cerrar el calendario de nuevo en Alemania, esta vez contra el Bayer Leverkusen (28 de enero).
Por apuntar una referencia, el año pasado, el primero con el actual formato Champions, se necesitaron al menos 11 puntos para acceder a las rondas eliminatorias.
Más fuera que en casa
Los dos partidos a domicilio de la Champions (Pafos y Dortmund) decantan la balanza del Villarreal en el mes de noviembre. Cuatro de los seis partidos del Submarino serán fuera de casa. En el campeonato de Liga, abrirá el mes recibiendo al Rayo Vallecano (día 1). Luego visitará a la revelación del campeonato, el Espanyol (8), y tras el parón FIFA recibirá al Mallorca (22), para luego visitar a la Real Sociedad (30). En cuanto a la segunda ronda de Copa, por su parte, se jugará en la primera semana de diciembre.
ABONADO A LAS GOLEADAS
El Villarreal se impuso con contundencia al Ciudad de Lucena por 0-6 en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, en la que supuso su séptima goleada consecutiva en su estreno en la competición.
El conjunto dirigido por Marcelino sentenció rápido el encuentro con dos tantos de Tani Oluwaseyi antes del minuto 20 y más tarde completaron la goleada, el propio atacante canadiense, que firmó un 'triplete', además de sus compañeros Akhomach, Mikautadze y Comesaña.
Esta racha comenzó en la temporada 2019-2020 cuando le endosó una ‘manita’ al Comillas. En la siguiente edición, consiguió anotar media docena de tantos al Lleida y la cifra aumentó en las dos siguientes ediciones. Se impuso por 0-8 al Victoria en la campaña 2021-2022 y por 0-9 al Santa Amalia en la 2022-2023.
En la primera ronda copera de la campaña 2023-2024 su víctima fue el Chiclana que recibió cinco dianas y no pudo hacer ninguna (0-5) mientras que el último rival en sufrir esta voracidad fue el Poblense que cayó por 1-6 la pasada campaña.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aemet activa la alerta amarilla por lluvias en Castellón
- Mapa de zonas inundables: Castellón tiene nueve centros educativos, dos residencias y el hospital General en riesgo
- Los destinos para volar desde Castellón este invierno: 83.000 plazas y billetes desde 30 euros
- Castelló recurre a la Conselleria para hacer frente al 'infierno' de la avenida Vila-real
- De cuartel en ruinas a museo: Un pueblo de 300 vecinos de Castellón inicia su nueva vida cultural
- Empieza la avalancha de las luces V16: más de 400.000 castellonenses tendrán que comprarlas
- Un accidente con atrapados en Vinaròs obliga a cortar la N-232
- Los nueve restaurantes que participan en las Jornadas del Arroz a Banda en el Grau de Castelló: los menús y sus precios