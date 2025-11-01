La crónica | Golpe de autoridad del Villarreal Femenino en el campo del líder Alavés (1-2)
Dos grandes goles de Aixa Salvador y un gran juego coral, claves para tumbar a su oponente
Vaya tres puntos sumó el Villarreal Femenino en el campo del líder Alavés. El equipo de la Plana se impuso por 1-2, con dos goles de Aixa Salvador, más una gran actuación coral de todo el equipo. Tres puntos de oro para seguir arriba en la tabla y enmendando la plana del último partido de liga cuando se perdió en casa frente al Barcelona B.
Estuvo a la altura del partido el equipo de Jordi Ferriols ante el líder. Es cierto que las vitorianas llevaron la voz cantante durante muchos minutos. Superado el cuarto de hora llegaron las ocasiones más claras de las locales. Paula León lanzó raso y Montse Quesada sacó la mano para rechazar el balón. Y en el 18, a la salida de un córner, Merche cabeceó con intención y la arquera vila-realense atajó con las dos manos.
El Villarreal, que nunca renunció a nada, antes de la media hora de juego dio un buen aviso al Alavés con un lanzamiento de la goleadora Aixa Salvador que detuvo la guardameta local Sofía (min. 29). Con el 0-0 inicial se llegó al final de los 45 primeros minutos.
Segunda parte
El segundo acto no pudo empezar mejor para las vila-realenses. Aixa Salvador definió bien ante Sofía (min. 49) y la escuadra de la Plana cobró ventaja en el campo del líder. Pero la alegría duró bien poco en la escuadra amarilla. Seis minutos después Ainoa Guallar remató a la red. Volver a empezar, pero con media hora de juego por delante.
Estaban muy enchufadas las muchachas de Jordi Ferriols y en el minuto 72 volvieron a cobrar ventaja con otro gol de Aixa Salvador. Una ventaja que fue definitiva porque el Villarreal supo manejar bien los últimos minutos para alzarse con el triunfo.
En el horizonte
El próximo partido del Villarreal femenino será contra el Cacereño, en el campo 5 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, el sábado día 8, a partir de las 16.00 horas.
Ficha técnica
-1- Alavés: Sofía; Gaste (Laia, min. 72), Altimira, Pichi, Merche Izal, Celia (Elene, min. 83), Almudena (Navajas, min. 46), Viles (Nayadet, min. 64), Paula león, Guallar (Raquel, min. 72) y Carmen.
-2- Villarreal: Montse Quesada; Nerea, Paulsen, Moreira, Laura, Sara Medina, Cienfu, María Romero, Lauris (Estupiñán, min. 82), Macías (Alexia Jr, min. 75) y Aixa Salvador (Figols, min. 75).
Goles: 0-1. Min. 49: Aixa Salvador. 1-1. Min. 55: Guallar. 1-2. Min. 72: Aixa Salvador.
Árbitro: Cecilia Muñoz Di Giovambattista (Barcelona).
Campo: José Luis Compañón. 600 espectadores.
Suscríbete para seguir leyendo
- La nueva medida de control de las visitas al ecoparque para rebajar la tasa de la basura en Castelló: Aquí la tienes
- Centros comerciales y supermercados que abren en Castellón este sábado de Tots Sants: los horarios
- Las 5 setas comestibles más comunes en otoño
- Vila-real congela la tasa de residuos y premiará a quienes más reciclen a partir de 2026: las nuevas bonificaciones
- Nuevo caso de ‘bullying’ en Castellón: Acosan a un adolescente al grito de «puto rumano»
- El pueblo de Castellón donde el oro crece bajo tierra: así será la XXII Feria de la Trufa Negra
- Pradas reclama que se sepa 'toda la verdad' del 29-O, incluido dónde estaba Mazón
- La crónica del Atlético Antoniano-Castellón: los albinegros dicen adiós a la Copa en otra noche aciaga (1-0)