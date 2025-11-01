La crónica | Golpe de autoridad del Villarreal Femenino en el campo del líder Alavés (1-2)

Vaya tres puntos sumó el Villarreal Femenino en el campo del líder Alavés. El equipo de la Plana se impuso por 1-2, con dos goles de Aixa Salvador, más una gran actuación coral de todo el equipo. Tres puntos de oro para seguir arriba en la tabla y enmendando la plana del último partido de liga cuando se perdió en casa frente al Barcelona B.

El Villarreal femenino plantó cara en todo momento al líder Alavés. / Deportivo Alavés

Estuvo a la altura del partido el equipo de Jordi Ferriols ante el líder. Es cierto que las vitorianas llevaron la voz cantante durante muchos minutos. Superado el cuarto de hora llegaron las ocasiones más claras de las locales. Paula León lanzó raso y Montse Quesada sacó la mano para rechazar el balón. Y en el 18, a la salida de un córner, Merche cabeceó con intención y la arquera vila-realense atajó con las dos manos.

El Villarreal, que nunca renunció a nada, antes de la media hora de juego dio un buen aviso al Alavés con un lanzamiento de la goleadora Aixa Salvador que detuvo la guardameta local Sofía (min. 29). Con el 0-0 inicial se llegó al final de los 45 primeros minutos.

Por dos veces se adelantó en el marcador el conjunto vila-realense de Jordi Ferriols / Deportivo Alavés

Segunda parte

El segundo acto no pudo empezar mejor para las vila-realenses. Aixa Salvador definió bien ante Sofía (min. 49) y la escuadra de la Plana cobró ventaja en el campo del líder. Pero la alegría duró bien poco en la escuadra amarilla. Seis minutos después Ainoa Guallar remató a la red. Volver a empezar, pero con media hora de juego por delante.

Estaban muy enchufadas las muchachas de Jordi Ferriols y en el minuto 72 volvieron a cobrar ventaja con otro gol de Aixa Salvador. Una ventaja que fue definitiva porque el Villarreal supo manejar bien los últimos minutos para alzarse con el triunfo.

Satisfacción en las jugadoras del Villarreal, entre ellas la bigoleadora Aixa Salvador. / Villarreal CF

En el horizonte

El próximo partido del Villarreal femenino será contra el Cacereño, en el campo 5 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, el sábado día 8, a partir de las 16.00 horas.

Ficha técnica

-1- Alavés: Sofía; Gaste (Laia, min. 72), Altimira, Pichi, Merche Izal, Celia (Elene, min. 83), Almudena (Navajas, min. 46), Viles (Nayadet, min. 64), Paula león, Guallar (Raquel, min. 72) y Carmen.

-2- Villarreal: Montse Quesada; Nerea, Paulsen, Moreira, Laura, Sara Medina, Cienfu, María Romero, Lauris (Estupiñán, min. 82), Macías (Alexia Jr, min. 75) y Aixa Salvador (Figols, min. 75).

Goles: 0-1. Min. 49: Aixa Salvador. 1-1. Min. 55: Guallar. 1-2. Min. 72: Aixa Salvador.

Árbitro: Cecilia Muñoz Di Giovambattista (Barcelona).

Campo: José Luis Compañón. 600 espectadores.