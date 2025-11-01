La crónica | El Villarreal B se da una tremenda alegría en campo del Cartagena (0-2)

Ganaron las chicas del femenino ante el Alavés, goleó el primer equipo al Rayo (4-0) y el Villarreal B no quiso ser menos en un sábado mágico y logró una sonada victoria, de mucho peso, en el campo del un Cartagena que de haber ganado se hubiese puesto líder, pero no fue así. El filial venció y convenció y con esos tres puntos sacó el cuello de los puestos de descenso. Primera victoria como visitante, pero vaya victoria.

El lateral Dani Budesca intenta deshacerse del atacante local Kevin Sánchez. / FC Cartagena

Estuvo todo muy igualado en la primera parte en el Cartagonova. Un partido de muchas idas y venidas, poca brillantez y de poca continuidad. Los cartageneros llevaron más el peso del partido ante un filial amarillo muy metido en el partido. Dos ocasiones en los 45 primeros minutos. En el minuto 18 Rubén Gómez rechazó con acierto un trallazo de Luismi Redondo, y en el 37 el centro de Moreno no lo llegaron a rematar ni Hugo López ni Álex Rubio. Con el 0-0 se llegó al descanso. El poco fútbol que se vio en el primer acto se vio en el segundo. Vaya segunda parte más completa.

Segunda parte

En la segunda parte, en el arranque, Hugo López avisó con un trallazo al larguero de la portería local. Preámbulo de lo que se avecinaba. El Villarreal B firmó el 0-1 en el minuto 73 tras una pérdida en la salida del balón de los locales y Víctor Moreno no falló de gran zurdazo. Y el 0-2 lo anotó el madrileño Álex Rubio que recibió un pase larguísimo y no erró ante Iván Martínez. Era mucha renta para un equipo de la Plana que peleó al máximo, se multiplicó y supo frenar los ánimos del equipo local. Se jugó bien en la recta final y la victoria cayó del bando del equipo de David Albelda.

Facundo Viveros intenta presional la salida de balón de un futbolista cartagenero. / FC Cartagena

La próxima cita para el Villarreal B será el domingo, día 9, en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza contra el Atlético Sanluqueño a las 20.30 horas.

Ficha Técnica:

-0- Cartagena: Iván Martínez; Marc Jurado (Ander, min. 75), Imanol (Chuca, Serrano, Nacho Martínez; Diego Gómez (Ortuño, min. 75), Fidalgo, Larrea, Luismi Redondo (Calderón, min. 69); Chiki y Kevin Sánchez (Nacho Sánchez, min. 69).

-2- Villarreal B: Rubén Gómez; Budesca, Sierra, Jean Ives, Eneko; Víctor Moreno, Alassane, Carlos Maciá, Hugo López (Albert, min. 70); Facundo (Gaitán, min. 66) y Álex Rubio (Pablo Pascual, min. 87).

Goles: 0-1. Min. 73: Víctor Moreno. 0-2. Min. 81: Álex Rubio.

Árbitro: Pablo Morales Moreno (Vera). Amonestó al local Diego Gómez; y a los visitantes Budesca y Facundo.

Campo: Cartagonova.

Entrada: 5.300 espectadores.