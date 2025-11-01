Marcelino, tras la victoria ante el Rayo Vallecano: "Este arranque nos hace ser muy optimistas"

El Villarreal CF está de dulce y su técnico es la muestra de ello. Con una sonrisa de oreja a oreja, aparecía en la sala de prensa del Estadio de la Cerámica tras la contundente victoria de su equipo (4-0) ante el Rayo Vallecano. El entrenador se mostró muy satisfecho con el arranque liguero, la gran solvencia defensiva conseguida, suman tres porterías a cero seguidas y puso la atención en el siguiente partido de Champions ante el Pafos.

Victoria de mérito

“Estamos muy satisfechos. El Rayo te lleva al límite en algunos aspectos del juego. Iniciamos muy bien el partido, generamos peligro, nos precipitamos, a veces, en la finalización de jugadas y eso posibilita el ida y vuelta. Se vio acentuado cuando metimos el gol. Si atacas y no finalizas, luego tienes que defender con cuatro o cinco efectivos. Ese tramo estuvimos un poco dubitativos, pero tuvimos solidez defensiva, prácticamente no concedimos ocasiones. El segundo tiempo lo iniciamos muy bien y metimos dos goles muy rápidos. Es la diferencia entre el primero y el segundo. En el segundo finalizamos acciones y en el primero no. Contra el Rayo, no finalizarlas te supone defender un contraataque. No es nada sencillo ganar 4-0 al Rayo, que venía de una dinámica muy buena y es un equipo muy peligroso. Hay que recordar que en el minuto 80’ iba ganando 1-2 en el Metropolitano. Este resultado nos refrenda que estamos en un buen momento".

Importancia de Gerard Moreno

"Es un jugador que hoy se le hacía un homenaje por sus 300 partidos, a su máximo nivel es muy importante. Creemos que su nivel de juego es superior al esperado después de tanto tiempo y en su cabeza puede haber dos circunstancias, no lesionarse y querer rendir al nivel excelso de Gerard Moreno. Hoy nuestros mejores minutos, fueron cuando él rindió al máximo. Al principio del segundo tiempo estuvo fenomenal. Nos alegramos mucho por Gerard. Ahora tenemos dos futbolistas, Gerard y Ayoze, que pueden ser muy importantes, hay muchos partidos, mucha exigencia".

Gran arranque liguero

"Tenemos buenas expectativas y buenas sensaciones. Este inicio de competición con un calendario muy complicado, hemos jugado contra seis de los siete equipos que han jugado Europa, nos hace ser optimistas. Tenemos buena motivación. El ambiente del entrenamiento es muy óptimo. Este arranque liguero es para sentirse agradecido y optimista, pero no hay que relajarse, sabéis que este equipo tiende a ello. Queremos seguir creciendo y mejorar".

¿Qué hacía falta mejorar al descanso?

"Toma de decisiones adecuada y continuidad en el juego. La tuvimos al principio. No era una cuestión de un futbolista u otro. En esa fase de primer tiempo, empezamos a perder balones, nos generó inseguridad. Luego, con tres goles de ventaja si puede surgir esa pequeña incertidumbre, queda apartada. Jugar cuando llevas 2-0 o 3-0 es más fácil. Siempre pongo en relieve al rival que tienes en frente. Mantuvimos el nivel muy alto en muchas fases del terreno de juego".

Alberto Moleiro, autor del 2-0 y asistente en el 3-0. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Solo se han escapado dos puntos en casa

"Ganar todo es muy difícil, pero que solo se nos hayan escapado dos puntos es muy importante. Haciendo las cosas muy bien, aún tenemos que mejorar. Si tienes solvencia en casa y encajas poco, vas a ganar. El único partido que no ganamos fue porque encajamos dos goles, si hubiéramos encajado uno, hubiéramos ganado. Tenemos un poderío ofensivo importante, cuando nos involucramos todos en tareas defensivas y damos importancia a defender donde está el balón y con intensidad. Hay que insistir, llevamos una semana con tres partidos y todos los partidos los hemos dejado a cero. El fútbol es un todo, si estás equilibrado para atacar lo estás para defender. Darle las gracias a la plantilla, porque además, se ve feeling entre los futbolistas. A ver si somos capaces el cuerpo técnico de seguir tomando buenas decisiones".

Pafos, próximo rival en Champions

"Es un partido muy importante, lo sabemos todos. Tenemos que afrontarlo con mucha humildad, porque ganar fuera de casa en Champions es muy complicado. Si ganamos el miércoles nos coloca en una situación favorable para dejar atrás a 12 equipos. Somos conscientes de ello".

Santi Comesaña pidió perdón después de marcarle a su exequipo / Manolo Nebot

Mikautadze todavía no está a su máximo nivel

"No veo a ningún jugador como tengo en la mente que puede ser porque confío mucho en ellos. Ser delantero es la posición más complicada del fútbol, porque siempre tienes un perro de presa que te está intentando hincar el diente. Es un proceso, tiene grandísimas cualidades. Hoy no ha tenido un buen partido. El equipo está por encima de cualquier jugador y creo que han comprobado que hay que rendir para jugar en este Villarreal. Hay que darle también normalidad. Ha sido decisivo en algunos partidos, intermitentes en otros. Ahora a seguir trabajando y adaptándose al juego. Tiene buena actitud y mucho talento. Yo creo que va a meter muchos goles esta temporada".