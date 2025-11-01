Difícil reto para el Villarreal Femenino ante el líder Alavés

No será un partido fácil para el Villarreal femenino de Jordi Ferriols el que este sábado le enfrenta al Alavés Deportivo en las instalaciones José Luis Compañón de Ibai a partir de las 12.30 horas. El encuentro, que llega tras el parón de la competición por los compromisos de las selecciones españolas, le concede al conjunto amarillo una nueva oportunidad de reencontrarse con la victoria tras encajar la segunda derrota de la temporada frente al Barcelona B (1-3).

«Venimos de una derrota contra el Barcelona B, contra el que hicimos más méritos de lo que mostró el resultado. Ahora intentaremos sacar nuestras armas y llevarnos la victoria fuera de casa», dijo el técnico Jordi Ferriols.

El conjunto vitoriano es líder y se mantiene invicto como local, habiendo ganado los tres encuentros que ha disputado hasta la fecha. Además, sus siete encuentros jugados se saldaron con cinco victorias y dos empates (ambos lejos de casa). Pero esa situación podría quedar contrarrestada con el hecho de que el Villarreal femenino no conoce la derrota lejos de su campo, con dos victorias y un empate. «El Alavés es un equipo muy complicado, que tiene claro a lo que juega. Buscan someterte con balón y defiende bien. Es un rival cuyo punto fuerte son las transiciones. Tienen jugadoras experimentadas y de nivel. Auguro un partido competido y bonito de ver», avanzó el técnico amarillo.

Precedentes

En Vitoria ganó una vez el Villarreal femenino y perdió en dos las tres últimas visitas del equipo de la Plana Baixa. Se ganó en Primera División la temporada 2022/23 por 0-4 con dos goles de Sheila Guijarro y uno de Fatoumata Kanteh y Belén Martínez. Y la pasada campaña se perdió por la mínima (1-0). «El plan está focalizado en nosotras. En nuestro trabajo con balón y sin él», concluyó.