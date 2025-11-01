El Villarreal B, a dar la sorpresa en Cartagena

Ganar o ganar. No le queda otra al Villarreal B este sábado por la tarde frente al Cartagena, a partir de las 18.00 horas en el Nuevo Cartagonova, un campo grande, con un césped irregular y que en lo que va de temporada sólo ha visto ganar a su equipo: cuatro partidos y cuatro triunfos. El Cartagena, un ex de Segunda División, tiene la presión añadida de estar la próxima campaña en el fútbol profesional y esta semana de intentar recuperar el liderato que perdió en la última jornada tras empatar en el campo del Marbella (0-0).

Otro tema es el del Villarreal B, equipo armado para estar arriba y que, por el momento, está por abajo, en puestos de descenso y sin saber lo que es ganar un partido. Sus salidas se saldaron con derrotas en los campos del Eldense, Sabadell y Hércules, más un empate en el feudo del Real Murcia (1-1). Por este motivo, toca reaccionar y buscar una victoria lejos de casa para que los jugadores de David Albelda recuperen crédito y les dé una subida de moral de cara a los próximos compromisos.

«Seguimos en la tónica que llevamos durante todo el año. A nivel de juego, está bien y sabemos que podemos ganar en cualquier campo. En cuanto a puntos, seguimos sin tener los que nos gustaría. Está empezando esto y es muy largo. Siendo filial debemos ir de menos a más», explica el técnico del conjunto amarillo, quien tan solo cuenta con la baja del central Lautaro, lesionado desde hace dos semanas y que entra en la recta final de su recuperación.

Cambio de ciclo

«Los jugadores son muy inexpertos y muy jóvenes. No estamos preocupados, pero nos gustaría estar arriba y tener más puntos. Con más puntos, eres más atrevido. Cuando vas apurado de puntos, no tienes esa visión», analizó Albelda, al tiempo que mostró su intención de «competir bien». «Competir bien engloba muchas cosas. Tengo el foco en esos errores que son evitables y que son individuales y que nos condenan a todas las semanas y que nos hacen perder puntos. Debemos estar en esa fase de mejora individual y colectiva para cometer los mínimos errores posibles», prosiguió.

David Albelda confía en que su equipo sea capaz de ganar el primer partido lejos de casa. / Juan Francisco Roca

El choque de este sábado contra el conjunto departamental es el quinto fuera de casa tras tras visitar al Eldense, Sabadell, Hércules y Murcia, todo «grandes equipos». «El Cartagena es un equipo que en casa no ha perdido. Lleva diez goles a favor y trabaja muy bien. Tiene un potencial enorme de plantilla. Está en forma y es fuerte, pero tengo confianza en el equipo, en competir y hacer un buen partido», concluyó.

POSIBLE ONCE: Rubén Gómez; Budesca, Ismael Sierra, Jean Ives, Iván Rodríguez; Alassane, Carlos Maciá; Víctor Moreno, Facundo, Luis Quintero; y Álex Rubio.