La previa del Villarreal-Rayo Vallecano: ni trucos ni tratos

Del Real Madrid CF, Athletic Club, Real Betis y Valencia CF, además de Juventus y Manchester City, al Rayo Vallecano y Espanyol, con el Pafos en la Champions entre medias. Es evidente el drástico cambio de perfil en los rivales del Villarreal CF, que se pone sobre aviso ante este nuevo panorama. Empezando hoy mismo: en un horario poco amable como las dos de la tarde, y todavía de resaca por la noche de Halloween, los groguets no quieren ni trucos ni tratos con los franjirrojos.

«El que piense que es fácil ganar un partido en la Primera División española, es un iluso absoluto», subrayó Marcelino García «Respetable, pero iluso», reforzó.

«Sabemos que nos enfrentamos a un equipo muy complicado, ahí están sus números: dos salidas con victorias (0-1 en San Sebastián y 0-3 al Levante), tres partidos seguidos ganando y sin encajar...», enumeró el asturiano sobre el Rayo. «Un equipo con una clara identidad», definió. «Si no estamos a nuestro máximo nivel, será difícil [ganar], recalcó el técnico groguet.

Duelo vertiginoso

«Tengo en mente un partido muy complicado», contestó a la pregunta sobre qué prevé. «Te obliga a tomar soluciones en todas las zonas del campo, no te da un respiro...», evaluó sobre los franjirrojos. «Te lleva a ataques rápidos, pero si no finalizas correctamente, te obliga a defender rápidamente», ahondó. «Si entramos en su juego, tendremos muchas dificultades para ganar», insistió. «Intentaremos que no haya un ida y vuelta constantemente que, contra el Rayo, no va a ser fácil», dijo Marcelino, a modo de conclusión.

Efectivamente, los vallecanos han encadenado cinco partidos sin perder entre todas las competiciones (tres este curso, con su estreno en la Conference). Centrándonos solo en LaLiga EA Sports, el equipo de Iñigo Pérez suma tres triunfos consecutivos... con la portería a cero. Además, dos de ellos han sido a domicilio, Real Sociedad y Levante, lo que da más mérito aún.

Abdul Mumin continúa recuperándose de la rotura del ligamento cruzado anterior sufrida en marzo, mientras que Luiz Felipe es duda por unas molestias en los isquiotibiales. En el lado positivo, Randy Nteka podría regresar, mientras que Iñigo Pérez evaluará la situación de Pacha Espino, después de perderse el choque copero frente al Yuncos, equipo de la regional manchega, que pese a adelantarse el miércoles, cayó goleado (1-6).

Los homenajes como aperitivo El Villarreal-Rayo arranca a las dos de la tarde. Pero, como aperitivo, varios homenajes. Sergi Cardona recogerá el galardón al jugador más saludable de la campaña pasada.

recogerá el galardón al jugador más saludable de la campaña pasada. Alberto Moleiro , el premio al mejor jugador sub-23 de LaLiga de este mes de octubre.

, el premio al mejor jugador sub-23 de LaLiga de este mes de octubre. Gerard Moreno recibirá, de manos de Marcos Senna, una camiseta conmemorativa por sus 300 partidos oficiales con el club.

Alineaciones posibles

En cuanto a la posible alineación inicial, todo apunta a que Augusto Batalla, Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarría, Unai López, Pedro Díaz, Jorge de Frutos, Álvaro García y Alemão volverán a la titularidad.

Por el Villarreal, la situación sigue estable: arrastra los tres lesionados de gravedad del verano (Logan Costa, Willy Kambwala y Pau Cabanes), sin añadir nuevos tocados, con Ayoze Pérez y Gerard Moreno ganando en la puesta a punto.

Arnau Tenas firma autógrafos en el Ciudad de Lucena-Villarreal. / VILLARREAL CF

Tomando como referencia el once de Mestalla, la incógnitas se centran en la portería (Arnau Tenas o Luiz Júnior), el carril izquierdo (Sergi Cardona o Alfonso Pedraza) y el acompañante de Santi Comesaña en la medular (Pape Gueye o Thomas Partey).