El uno a uno del Villarreal-Rayo: un sobresaliente y un montón de notables

El Villarreal CF ha derrotado al Rayo Vallecano en la 11ª jornada de LaLiga EA Sports, en el Estadio de la Cerámica, en un encuentro disputado este sábado, 1 de noviembre del 2025, a las 14.00 horas. El 4-0 dispara las notas de los amarillos, que tal vez hayan disputado su partido más redonde en lo que llevamos de campeonato.

Marcelino García ha valorado así el encuentro. “Estamos muy satisfechos, porque el Rayo es un equipo muy peligroso que te lleva al límite en algunos aspectos del juego”, dijo el asturiano, quien admitió que, tras el segundo y el tercer gol, anotados en apenas dos minutos, todo fue más sencillo para el Submarino.

El mejor

Moleiro | 9 |. El mejor sub-23 de Primera en octubre que inicia noviembre como un tiro.

Manolo Nebot

El resto de los titulares

Luiz Júnior | 6 |. Tranquilísimo, salvo algún que otro balón colgado y una parada con el 4-0 ya.

Mouriño | 7 |. Sin concesiones por la banda derecha, en otro ejercicio de regularidad del uruguayo.

Foyth | 7 |. A decir verdad, vivió un encuentro de lo más plácido ante un Rayo sin mordiente.

Renato Veiga | 7 |. Soportó el incordio inicial de Alemão, al que acabó reduciendo a la nada.

Pedraza | 7 |. Llegando mucho al principio, aunque luego no hizo falta ante el despliegue amarillo.

Pepe | 7 |. La abundancia de delanteros le ha devuelto a la banda, donde no pierde peligro.

Comesaña | 8 |. Tres partidos seguidos marcando, aunque ayer no le hiciera mucha gracia.

Thomas Partey | 6 |. Le falta soltarse más, aunque está llamado a tener muchos más minutos en diciembre.

Gerard Moreno | 8 |. Cada vez se le ve más suelto. Aporta una barbaridad y, encima, ya ve portería.

Mikautadze | 5 |. Del frente de ataque del Villarreal, el que menos brilló. Relevado al descanso.

Galería: Búscate en la previa del Villarreal-Rayo Vallecano / Manolo Nebot

Los cambios de Marcelino

Oluwaseyi | 6 |. Lo intentó.

Ayoze | 7 |. Adiós a su sequía.

Buchanan | 6 |. Correcto.

Parejo | 6 |. Tiró al larguero.

Akhomach | 6 |. Dinámico.