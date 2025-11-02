La contracrónica del Villarreal-Rayo: Si el mejor Gerard aún no está aquí muy poquito le falta...

El pasado viernes, Marcelino García frenaba la euforia sobre el nivel de Gerard Moreno, después de su último regreso, muy importante en el 4-0 al Rayo Vallecano. "Necesitamos que vayan pasando los días, los partidos... porque así, en su mente, disfruta, que es lo que tiene que hacer y no pensar si no va a rendir o si se va a lesiona", dijo, pidiendo prudencia. "No se lo puede exigir ahora ser el mejor Gerard, pero nosotros tampoco", ahondó. Con todo, visto lo visto contra el Rayo, si no es la mejor versión del 7, poco le falta.

Comentario actualizado

Después del 4-0, Marcelino comentó: "Es un jugador que hoy [por el sábado] se le hacía un homenaje por sus 300 partidos, a su máximo nivel es muy importante. Creemos que su nivel de juego es superior al esperado después de tanto tiempo y en su cabeza puede haber dos circunstancias: no lesionarse y querer rendir al nivel excelso de Gerard Moreno. Nuestros mejores minutos fueron cuando él rindió al máximo. Al principio del segundo tiempo estuvo fenomenal. Nos alegramos mucho por Gerard. Ahora tenemos dos futbolistas, Gerard y Ayoze, que pueden ser muy importantes, hay muchos partidos, mucha exigencia".

Tres datos relevantes

El gol número 122 con la camiseta del Villarreal, el día en que Marcos Senna le obsequió una especial (la que el club le obsequiaba por sus 300 partidos oficiales, cumplidos el sábado anterior en Mestalla), tenía un valor especial.

El detalle del Villarreal, a través de Marcos Senna, por los 300 partidos oficiales de Gerard Moreno. / Manolo Nebot Rochera

Hacía justo dos años que el delantero de Santa Perpètua de Mogoda no encadenaba dos jornadas seguidas viendo portería .

. Y unos meses menos que no celebraba un gol que no hubiese conseguido de penalti, ya que su anterior diana, en una jugada de corrido, se remontaba al 27 de enero del 2024, en aquel célebre 3-5 frente al Barcelona en Montjuïc.