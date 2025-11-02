La intrahistoria del Villarreal-Rayo: 'esmorzaret' y aperitivos en La Cerámica

El Villarreal CF regresó a este horario tan poco amable como son las dos de la tarde de un sábado, en un encuentro que invitaba a un almuerzo no demasiado largo. Vamos, el tradicional esmorzaret.

Ya en el Estadio de la Cerámica, los amarillos sirvieron hasta tres aperitivos: el premio a Sergi Cardona como futbolista más saludable de la pasada campaña (el que más jugó en la competición liguera); el reconocimiento a Alberto Moleiro como el mejor sub-23 en el mesde octubre para LaLiga; y la entrega a Gerard Moreno de una camiseta conmemorativa por sus 300 encuentros oficiales con el club.

Galería: Búscate en la previa del Villarreal-Rayo Vallecano / Manolo Nebot

Una buena afluencia de público

Lo dicho, pese a ser un horario un tanto desagradecido para el aficionado, la afluencia de público, como siempre, a destacar: 17.022 espectadores. Entre ellos, los miembros de la peña El Tordet Groguet, de Almassora, que amenizaron la previa de la Agrupació de Penyes del Villarreal (APV), acompañando al equipo amarillo en los instantes previos al arranque del duelo frente al Rayo.

Desde las 12.00 horas, los aficionados pudieron disfrutar de la emblemática fan zone, ubicada en la plaza anexa al estadio, con numerosas propuestas lúdicas dirigidas a todos los públicos. Así, ofreció entretenimiento a los más pequeños: campo de 3×3, pintacaras, talleres de manualidades y la Playzone de EA Sports.

Más entretenimiento

Feeberse, la original red social deportiva con la que colabora el Villarreal, montó también una divertida diana en el descanso. Igualmente, el público algo más adulto pudo deleitarse con la exposición de coches a cargo de la marca Quadis Marzá, donde los protagonistas fueron el nuevo Audi Q3 y el Audi Q5.

Eso sin olvidarse del espectáculo musical, a cuenta de la artista castellonense Sara Canciller, quien actuó en el marco del Groc Talent, el concurso musical del club en colaboración con el SanSan Festival y el Ayuntamiento de Vila-real.

Manolo Nebot

Saludos y recuerdos

Santi Comesaña, pese a que hace ya más de dos temporadas que dejó Vallecas por la Plana Baixa, saludó a varios excompañeros.

Además, los franjirrojos contaban con tres futbolistas con pasado en la cantera del Villarreal, aunque sin que llegaran a asentarse en el primer equipo (menos de 10 partidos oficiales, entre todos): Andrei Ratiu, Florian Lejeune e Isi Palazón.